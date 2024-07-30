Metin Külünk "Cumhurbaşkanımızın Küresel Ölçekte Hayvan Katili İlan Edilmesinden Endişe Ediyoruz"
Uzun zamandır sosyal medyada onun bu konuyla alakalı paylaşımlarına denk geldiğimde çölde vaha görmüş gibi oluyorum. Özellikle X'teki yorumlara baktığımda yalnız olmadığımı fark ettim. Hayvanseverler, yeni yasa tasarısına karşı olanlar, sokak hayvanlarının 'uyutulması' ihtimali yüzünden uykusu kaçanlar, onun paylaşımlarıyla biraz rahatlıyor, 'O da böyle diyorsa başka bir yolu vardır ya' diyorlar.
Ak Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ten bahsediyorum. Yasa tasarının ilk 5 maddesinin onaylandığı gecenin sabahında telefonda görüştük. 'İnşallah ağlamam.' diyerek başladığım konuşmanın bir yerlerinde tabii ki ağladım ancak karşımdaki sesin sahibinin de hayvanların öldürülmesinden en az benim kadar endişe duyduğunu, onların yaşam hakları için savaşmaya devam edeceğini bilmek içime su serpti.
Külünk çok önemli bir detayların altını çiziyor ve soruyor: ' 'Şimdi hayvanlar suçlu ilan edildi. Çoğalıyorlar, insanlara zarar veriyorlar ve toplu olarak yok edilsin.' deniyor. Peki diğer suçlular yani canileşmiş şeytanlaşmış insan modeli, kırsalda hayvanlara tecavüz eden, hayvanları canice katleden ve toplumda elini kolunu sallaya sallaya dolaşanlar ne olacak? Bunlara adaleti nasıl sağlayacağız?'