Metin Külünk "Cumhurbaşkanımızın Küresel Ölçekte Hayvan Katili İlan Edilmesinden Endişe Ediyoruz"

Zaten buradaki esas sorun 'kanaat' kavramında. Hayvanların 'kanaat getirilmesi halinde' uyutulma tanımının ucu çok açık. Bakın yasada boşluk olmaz, boşluk bırakırsanız orası kanunsuzlukla dolar. O yüzden beşinci maddedeki ötenazi kelimesine nasıl itiraz ettiysek “kanaat' kavramının da kullanılmasına itirazımız var. Tek bir şansımız var o da yönetmelikte bu kavramın altının, 'Toplu hayvan katliamına neden olmayacak.' şekilde doldurulması. Kanaat getirilirken hayvanların yaşam hukuku mu esas alınacak, değilse ÖLDÜRME’mi esas alınacak? Kim kanaat getirecek? Kanaat getirilirken halkın iradesi nasıl dahil edilecek? Kanaat getirilirken hayvanlara yönelik bireysel şiddet öldürmenin önüne nasıl geçilecek? Yani yönetmelik izafi tespitler ile kanaat getirecek yetkili organların önüne nasıl geçecek? İlçede ya da ilde kanaatlerin gerginlik ve şehirde sosyal fay hattı oluşmaması için hangi tedbirler alınacak? Bilim, kanaat sürecinde nerede olacak? Hayvanların hayatımızda ki doğal denge oluşu unutularak mı kanaat getirilecek?

-Merhametten bahsediliyor. Sizce bu tasarının tam da bundan yoksun olmasını iktidar partisi NASIL ve NEDEN fark etmiyor? Edemiyor?

Özellikle 5. maddede bir kez daha oturup düşünmeliydik, dünyaya bakmalıydık. Yerdekilere merhamet etmeyene göktekiler merhamet etmez!

-Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi tanıyan, onunla senelerce birlikte mücadele etmiş birisiniz. En doğru cevap sizdedir diye sormak istiyorum: Neden bu konuda bu kadar ısrar ediyor? Büyük bir tepki var, siyaset üstü bir tepki. Bunu fark etmiyor olmasının sebebi nedir?

Sayın Cumhurbaşkanımıza konunun nasıl, ne şekilde arz edildiği bilmiyoruz, en kritik nokta bu. Arz edilen görüntüler sadece saldırgan hayvanların parçaladığı insanlara ait ise ya da sadece çeteleşen köpeklerin oluşturduğu huzursuzluklara dair bilgiler paylaşılmışsa burada eksik bir bilgilendirme vardır. Bu konu provokasyona çok açık. 'Hayvanlar öldürülsün.' diyen zihniyet yarın öbür gün sokağa çıkıp tereddütsüzce katliam yapabilir.

Ki, günlerce sosyal medya hesaplarında bireysel silahlanma ve “öldürün” mesajları paylaşıldı. Yakın gelecekte aynı provokatörler tarafından öldürülmüş hayvanların fotoğrafları üzerinden ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kara propaganda yapmayacaklarını kimse diyemez. Bu görüntülerle sayın cumhurbaşkanımızın küresel ölçekte hayvan katili ilan edilmesinden endişe ediyoruz. Bu risk var.