MHP’den Sokak Köpeği Düzenlemesine Karşı Ses: Bahçeli'nin Eski Tweetini Paylaştılar!
MHP’den Sokak Köpeği Düzenlemesine Karşı Ses: Bahçeli'nin Eski Tweetini Paylaştılar!
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün basın toplantısında köpeklerin öldürülmesine MHP’nin izin vermeyeceğini söylemesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter, Bahçeli’nin 2018’de attığı tweeti yeniden paylaştı:
“Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sokak köpekleriyle ilgili tartışmalı yasa nedeniyle ses yükseltmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sokak köpeklerine ötenaziyi öngören yasa teklifinin TBMM Tarım Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından Bahçeli’nin eski tweet’ini yeniden paylaştı.
Bahçeli, 2018 yılında Sakarya’da bir köpek yavrusunun patilerinin kesilmesinin ortaya çıkmasının ardında Twitter hesabından “Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur” paylaşımını yapmıştı.
Bahçeli'nin söz konusu paylaşımı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Ne kadar gündemi değiştirmeye çalıştığını düşünsem de yine de bu paylaşımı yapması iyi oldu. Bu demek oluyor ki ittifak içinde de bu yasayı kabul etmeyen çok... Devamını Gör
Bu iş siyaseti aştı, iyi ile kötünün savaşı!!! Benimle aynı siyasi düşüncede olan vicdansız birisindense, siyasi kutuplaşma yaşadığım ama vicdanlı birini ter... Devamını Gör
Aynen, kriterlerim gittikce dusuyor. Canim ulkemde birine iyi diyebilmek icin tek bir kriterim kaldi; katliam istemesin.
"Allah, din, kitap, inanç, affetmez, intikam, sizden çıkar, ebeninkinden çıkar..." gibi rasyonellikten bir hayli uzak morlukları ve metafizik bağımlısı afyon... Devamını Gör