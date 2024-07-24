MHP’den Sokak Köpeği Düzenlemesine Karşı Ses: Bahçeli'nin Eski Tweetini Paylaştılar!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dün basın toplantısında köpeklerin öldürülmesine MHP’nin izin vermeyeceğini söylemesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi Yönter, Bahçeli’nin 2018’de attığı tweeti yeniden paylaştı:

“Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler.”