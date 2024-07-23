Çok Tartışılan Hayvan Hakları Yasası Komisyondan Geçti: Haftaya Genel Kurul'a Gelecek
Çok Tartışılan Hayvan Hakları Yasası Komisyondan Geçti: Haftaya Genel Kurul'a Gelecek
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
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Türkiye’de büyük tartışmalara sahne olan ve sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini de içeren yasa tasarısı komisyondan geçti.
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Dün Meclis’te yapılan komisyon görüşmelerinde yasa teklifinde bulunan sokak hayvanlarına “ötanazi” ibaresi yasadan çıkarılmıştı ancak Veteriner Hizmetleri Kanunu’ndaki esaslara göre ötanazi yapılmasının yolu açık tutulmuştu.
Komisyonun bugünkü görüşmeleri de oldukça sert geçti ve muhalefet vekilleri AK Parti vekillerine "İnsanlık sınavından kaldınız, kaçıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
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