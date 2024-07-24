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Nagehan Alçı, Rasim Ozan'ın Mal Varlıklarına Tedbir İstedi: Liste Kabarık!

Nagehan Alçı, Rasim Ozan'ın Mal Varlıklarına Tedbir İstedi: Liste Kabarık!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 10:25

Nagehan Alçı, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı'ya mal paylaşımı konusunda yeni bir dava açtı. Açılan dava ile 2 ev, 5 otomobilin satışı ile banka hesaplarının dondurulması istendi. 

Kaynak: Hürriyet

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Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek yaşadıklarını, Nevşin Mengü'nün programında anlatmıştı.

Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek yaşadıklarını, Nevşin Mengü'nün programında anlatmıştı.

Alçı programda, "Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu...Kaç gece, Rasim’in öfkesi dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Kapıları çarpıyor... 7 Kasım 2017’de ben hayata son anda tutundum. Rasim beni boğuyordu. Boğazıma yapıştı." gibi itiraflarda bulunmuştu.

Alçı programda, "Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu...Kaç gece, Rasim’in öfkesi dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Kapıları çarpıyor... 7 Kasım 2017’de ben hayata son anda tutundum. Rasim beni boğuyordu. Boğazıma yapıştı." gibi itiraflarda bulunmuştu.

Hürriyet'in aktardığına göre, Nagehan Alçı ve eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı bu defa mal paylaşımı konusunda adliyelik oldu.

Hürriyet'in aktardığına göre, Nagehan Alçı ve eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı bu defa mal paylaşımı konusunda adliyelik oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın tehdit ve manipülasyonları nedeniyle mal varlıklarını paylaşmadan anlaşmalı boşanmayı kabul ettiğini iddia eden Nagehan Alçıİstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak şimdilik 100 bin liralık katılma alacağı (belirsiz alacak) davası açtı.

Kaynak

Nagehan Alçı’nın avukatı Gözde Egemen mal varlıklarını da açıkladığı dilekçede şu ifadeler yer verdi:

Nagehan Alçı’nın avukatı Gözde Egemen mal varlıklarını da açıkladığı dilekçede şu ifadeler yer verdi:

'Tarafların evlilik birliği içerisinde banka hesapları dışında iki gayrimenkulu, 5 otomobili bulunmaktadır. 

Rasim Ozan Kütahyalı’nın son 12 yıllık banka hesaplarının incelenmesini talep ediyoruz. 

Evlilik birliğinde edinilen tüm malvarlığının üçüncü kişilere devrinin ve satışının engellenmesi için tedbir konulmasını istiyoruz.”

Çift 3 Ekim 2023 tarihinde avukatlarıyla birlikte adliyeye gelerek anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Çift 3 Ekim 2023 tarihinde avukatlarıyla birlikte adliyeye gelerek anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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