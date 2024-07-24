Nagehan Alçı, Rasim Ozan'ın Mal Varlıklarına Tedbir İstedi: Liste Kabarık!

Nagehan Alçı, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı'ya mal paylaşımı konusunda yeni bir dava açtı. Açılan dava ile 2 ev, 5 otomobilin satışı ile banka hesaplarının dondurulması istendi.

Kaynak: Hürriyet