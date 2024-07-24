Ankara'da Asansör Faciası: 13 Yaşındaki Beren Su'nun Yürek Yakan Ölümü!
Ankara'da Asansör Faciası: 13 Yaşındaki Beren Su'nun Yürek Yakan Ölümü!
Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 yaşındaki Beren Su Bolat, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte arkadaşıyla bindiği asansörde mahsur kaldı. Yardıma giden ekipler çocuklardan birini kurtarırken, Beren Su henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
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Yürek yakan olay, dün saat 16.00 sıralarında Beren Su Bolat'ın ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'deki apartmanda yaşandı.
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İddiaya göre 13 yaşındaki Beren Su Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.
Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı.
Ancak çocuklardan biri kurtarılırken, Beren Su Bolat bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Savcılık olayla ilgili çalışma başlattı. Beren Su'nun asansör boşluğuna düşerek ölmesiyle ilgili komşusu Özgür Berber ise şunları söyledi: 👇
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