Ankara'da Asansör Faciası: 13 Yaşındaki Beren Su'nun Yürek Yakan Ölümü!

'Oğlan çocuğunu kurtarıyorlar, kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor tutamıyorlar mı ne oluyorsa o esnada aşağıya asansör boşluğuna çocuk düşüyor. Burada binaların çoğunda sorun var zaten. Ama her bina kendi bakımlarını yaptırıyorlar. Ama bu neden olmuş hiç bilgim yok.'