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Ankara'da Asansör Faciası: 13 Yaşındaki Beren Su'nun Yürek Yakan Ölümü!

Ankara'da Asansör Faciası: 13 Yaşındaki Beren Su'nun Yürek Yakan Ölümü!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 09:22

Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 yaşındaki Beren Su Bolat, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte arkadaşıyla bindiği asansörde mahsur kaldı. Yardıma giden ekipler çocuklardan birini kurtarırken, Beren Su henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 

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Yürek yakan olay, dün saat 16.00 sıralarında Beren Su Bolat'ın ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'deki apartmanda yaşandı.

Yürek yakan olay, dün saat 16.00 sıralarında Beren Su Bolat'ın ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'deki apartmanda yaşandı.

İddiaya göre 13 yaşındaki Beren Su Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.

İddiaya göre 13 yaşındaki Beren Su Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.

Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ancak çocuklardan biri kurtarılırken, Beren Su Bolat bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Ancak çocuklardan biri kurtarılırken, Beren Su Bolat bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Savcılık olayla ilgili çalışma başlattı. Beren Su'nun asansör boşluğuna düşerek ölmesiyle ilgili komşusu Özgür Berber ise şunları söyledi: 👇

Savcılık olayla ilgili çalışma başlattı. Beren Su'nun asansör boşluğuna düşerek ölmesiyle ilgili komşusu Özgür Berber ise şunları söyledi: 👇

'Oğlan çocuğunu kurtarıyorlar, kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor tutamıyorlar mı ne oluyorsa o esnada aşağıya asansör boşluğuna çocuk düşüyor. Burada binaların çoğunda sorun var zaten. Ama her bina kendi bakımlarını yaptırıyorlar. Ama bu neden olmuş hiç bilgim yok.'

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