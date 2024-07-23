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70 Yaşındaki Hurdacı Kadın Yolda Bulduğu iPhone Yüzünden Başına İş Açtı!

70 Yaşındaki Hurdacı Kadın Yolda Bulduğu iPhone Yüzünden Başına İş Açtı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 13:36

Hatay’da yaşayan 70 yaşındaki hurdacı Nurşen Öz, hurda toplarken bulduğu 80 bin TL değerindeki cep telefonunu karakola teslim etti. Telefonun sahibi ise yaşlı kadını hırsızlıkla suçladı.

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Samandağ ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, Çevlik bölgesinde 80 bin TL değerinde iPhone marka bir cep telefonu buldu.

Samandağ ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Nurşen Öz, Çevlik bölgesinde 80 bin TL değerinde iPhone marka bir cep telefonu buldu.

Çevresindeki vatandaşlardan telefonun kendisi tarafından bulunduğunu sosyal medyada paylaştıran kadın, telefonu jandarma karakoluna teslim etti. Ancak telefonun sahibinin karakola gelmesiyle işler biraz değişti. Telefonun sahibi yaşlı kadını hırsızlıkla suçladı.

Çevresindeki vatandaşlardan telefonun kendisi tarafından bulunduğunu sosyal medyada paylaştıran kadın, telefonu jandarma karakoluna teslim etti. Ancak telefonun sahibinin karakola gelmesiyle işler biraz değişti. Telefonun sahibi yaşlı kadını hırsızlıkla suçladı.

Hırsızlıkla suçlanması ağırına giden yaşlı kadın, "Ben kimsenin malına tenezzül etmem, şimdiye kadar da etmedim şimdi de etmem, alnımın teri ile hurdaları toplayıp satıyorum" ifadelerini kullandı.

Hırsızlıkla suçlanması ağırına giden yaşlı kadın, "Ben kimsenin malına tenezzül etmem, şimdiye kadar da etmedim şimdi de etmem, alnımın teri ile hurdaları toplayıp satıyorum" ifadelerini kullandı.

Nurşen Öz ayrıca şunları ifade etti: 

'Jandarmaya 'bu telefonu kadın arabadan çaldı' demiş. Ben çalsam neden haber vereyim, ben hurda topluyorum. 

Sabahları şimdiye kadar böyle şeyler başıma gelmedi, ilk defa başıma geliyor.

Ben 70 yaşında bir kadınım, engelli oğlum var. Bundan geçimimi sağlıyorum depremde Antakya’daki evim yıkıldı şu an kirada kalıyorum.'

Yolda bulduğu iPhone nedeniyle hırsızlıkla suçlanan Nurşen Öz'ün yaşadıkları 👇

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