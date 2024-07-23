70 Yaşındaki Hurdacı Kadın Yolda Bulduğu iPhone Yüzünden Başına İş Açtı!

Nurşen Öz ayrıca şunları ifade etti:

'Jandarmaya 'bu telefonu kadın arabadan çaldı' demiş. Ben çalsam neden haber vereyim, ben hurda topluyorum.

Sabahları şimdiye kadar böyle şeyler başıma gelmedi, ilk defa başıma geliyor.

Ben 70 yaşında bir kadınım, engelli oğlum var. Bundan geçimimi sağlıyorum depremde Antakya’daki evim yıkıldı şu an kirada kalıyorum.'