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Celal Şengör, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Savaş Açtı: "Ülkemizin Geleceği İçin Büyük Tehditsin"

etiket Celal Şengör, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Savaş Açtı: "Ülkemizin Geleceği İçin Büyük Tehditsin"

celal şengör Yusuf Tekin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.07.2024 - 10:37

Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye ve Fransa arasında süren yabancı okul kriziyle ilgili kaleme aldığı yazısında Milli Eğitim Bakanı (MEBYusuf Tekin’e çok sert tepki gösterdi:“Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin!” 

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Türkiye’deki yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlanacağı ya da Türk öğrenci alamayacağı yönünde düzenleme yapılması bir süredir tartışmaların merkezinde.

Türkiye’deki yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlanacağı ya da Türk öğrenci alamayacağı yönünde düzenleme yapılması bir süredir tartışmaların merkezinde.

Yabancı okulların eğitim sisteminin daha iyi olduğunu savunan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fransız liselerinden çek elini…” başlıklı yazısında adeta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e savaş açtı.

Yabancı okulların eğitim sisteminin daha iyi olduğunu savunan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fransız liselerinden çek elini…” başlıklı yazısında adeta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e savaş açtı.

Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın sitesinde yayınlanan yazısında özetle şu ifadeleri kullandı: 👇

Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın sitesinde yayınlanan yazısında özetle şu ifadeleri kullandı: 👇

'Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarını tehdit ederek onların da kendi yarattığın ucube, gerici programı adapte etmelerini istiyorsun.

Umarım bu okullar seni ciddiye almazlar.

Charles de Gaulle ve Pierre Loti eğitim yuvalarını ‘sömürge okulları’ olmakla itham ediyorsun. Hayır! Bilhassa Pierre Loti bir Türkiye aşığı, Türk dostu büyük bir yazardı.

Niçin sayısız yurttaşımızın çocuklarını o okullara sokabilmek için çalıştıklarını zannediyorsun. 

Sen anayasaya ve kanunlara aykırı işler yaptıkça, lâik bir sistemle yönetilmeye çalışılan ülkemizde lise giriş imtihanlarına din ve fen sorularını aynı ağırlıkta koydurdukça, aslında yasaklanması gereken tarikatları okullarımıza soktukça seni kimse dinlemez, çünkü bu anayasamıza aykırıdır.

Niyetleri çocuklarının Atatürk ilkeleri, yani sağlıklı aklın doğrultusunda, uygar bir ortamda yetişmelerini sağlamak, senin gericileştirmek niyetinde olduğun okullardan kaçırmaktır.”

"Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin. Bunu tüm velîlerin idrak etmelerini temenni ederim."

"Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin. Bunu tüm velîlerin idrak etmelerini temenni ederim."

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