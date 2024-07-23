Celal Şengör, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Savaş Açtı: "Ülkemizin Geleceği İçin Büyük Tehditsin"
Celal Şengör, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Savaş Açtı: "Ülkemizin Geleceği İçin Büyük Tehditsin"
Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye ve Fransa arasında süren yabancı okul kriziyle ilgili kaleme aldığı yazısında Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin’e çok sert tepki gösterdi:“Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin!”
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Türkiye’deki yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlanacağı ya da Türk öğrenci alamayacağı yönünde düzenleme yapılması bir süredir tartışmaların merkezinde.
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Yabancı okulların eğitim sisteminin daha iyi olduğunu savunan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fransız liselerinden çek elini…” başlıklı yazısında adeta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e savaş açtı.
Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın sitesinde yayınlanan yazısında özetle şu ifadeleri kullandı: 👇
"Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin. Bunu tüm velîlerin idrak etmelerini temenni ederim."
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