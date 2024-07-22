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Avrupa'nın En Büyük Tarım Bankası Türkiye'den Çekiliyor!

Avrupa'nın En Büyük Tarım Bankası Türkiye'den Çekiliyor!

Rabobank
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 14:53

Türkiye'de binlerce müşterisi bulunan Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank, Türkiye'den çekiliyor. 

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Avrupa'nın en büyük tarım bankası olarak bilinen Rabobank, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Avrupa'nın en büyük tarım bankası olarak bilinen Rabobank, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun aktardığına göre, Rönesans Holding, Rabobank'ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun aktardığına göre, Rönesans Holding, Rabobank'ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı.

Rönesans Holding'in inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunuyor.

2014 yılından bu yana Türkiye'de büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

2014 yılından bu yana Türkiye'de büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun paylaşımı 👇

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