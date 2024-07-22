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Avcılar'da Erkekler Tuvaletinde Taciz İddiası: Polis, Linçten Zor Kurtardı!

Avcılar'da Erkekler Tuvaletinde Taciz İddiası: Polis, Linçten Zor Kurtardı!

Taciz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 12:47

İstanbul Avcılar sahilindeki erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi çevredekiler linç etmek istedi.  Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kalabalığın elinden zor aldı. 

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Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki halka açık bi tuvalette yaşandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki halka açık bi tuvalette yaşandı.

T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.

T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

Koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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