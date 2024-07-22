Avcılar'da Erkekler Tuvaletinde Taciz İddiası: Polis, Linçten Zor Kurtardı!
Avcılar'da Erkekler Tuvaletinde Taciz İddiası: Polis, Linçten Zor Kurtardı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki halka açık bi tuvalette yaşandı.
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T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.
Koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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