MASAK Raporu Sonrası Tahliye Beklentisi Artmıştı: Mahkemeden Dilan Polat Kararı!
MASAK Raporu Sonrası Tahliye Beklentisi Artmıştı: Mahkemeden Dilan Polat Kararı!
ODA TV, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildiğini duyurdu.
Kaynak: ODA TV
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde. Türkiye'nin konuştuğu davada yöneltilen suçlamalar ise kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma.
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Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı belirtilmiş ve tahliye beklentisi artmıştı.
Raporda ayarıca yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı bilgisi mevcuttu.
Dilan Polat'ın bugünkü duruşmada tahliye talebi reddedildiği açıklandı.
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