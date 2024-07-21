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Dilan Polat İçin Karar Günü: Tahliye Haberi Gelebilir!

Dilan Polat İçin Karar Günü: Tahliye Haberi Gelebilir!

Dilan Polat
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 19:10 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 19:31

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal meyda fenomeni Dilan Polat'ın çok konuşulan MASAK raporu sonrası yarın tahliye edilebilme ihtimali güçlü görülüyor. 

Kaynak: NTV

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde. Türkiye'nin konuştuğu davada yöneltilen suçlamalar ise kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 4 Kasım'dan bu yana yani yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde. Türkiye'nin konuştuğu davada yöneltilen suçlamalar ise kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma.

Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son rapor ise işlerin seyrini biraz değiştirmiş gözüküyor.

Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son rapor ise işlerin seyrini biraz değiştirmiş gözüküyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok. Raporda, karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtiliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok. Raporda, karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtiliyor.

Raporda ayarıca yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı bilgisi mevcut.

Raporda ayarıca yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı bilgisi mevcut.

Dilan Polat için eksik evrakların tamamlanması ve yarın değerlendirme yapılması bekleniyor. Dilan Polat'ın yarınki duruşmada tahliye edilmesi ihtimaller dahilinde.

Dilan Polat için eksik evrakların tamamlanması ve yarın değerlendirme yapılması bekleniyor. Dilan Polat'ın yarınki duruşmada tahliye edilmesi ihtimaller dahilinde.

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