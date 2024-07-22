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Sakarya'da Şoke Eden Kaza: 58 Yaşındaki Adam Tuvaletini Yaparken Öldü

Sakarya'da Şoke Eden Kaza: 58 Yaşındaki Adam Tuvaletini Yaparken Öldü

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.07.2024 - 08:42

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapmak için duran 58 yaşındaki Ahmet Yavuzer, dengesini kaybederek 10 metreden aşağı düştü. Yavuzer, olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Talihsiz olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında D-020 Karayolunun Karadere Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hafta sonu tatili için Denizköy Mahallesi’ndeki yazlık evinden İstanbul’daki evine gitmek için yola çıkan Ahmet Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını yolun kenarına çekti.

Talihsiz olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında D-020 Karayolunun Karadere Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hafta sonu tatili için Denizköy Mahallesi’ndeki yazlık evinden İstanbul’daki evine gitmek için yola çıkan Ahmet Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek için aracını yolun kenarına çekti.

Aracından inen Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yatağına düştü.. Yakınları haber alamadıkları Yavuzer’i aramak için yola çıktıklarında önce yol kenarındaki aracını buldu.

Aracından inen Yavuzer, tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye yatağına düştü.. Yakınları haber alamadıkları Yavuzer’i aramak için yola çıktıklarında önce yol kenarındaki aracını buldu.

Bir süre sonra da Yavuzer’i dere yatağında hareketsiz şekilde gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yavuzer’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yavuzer’in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından halatlarla bağlanarak çıkartıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yavuzer’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yavuzer’in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından halatlarla bağlanarak çıkartıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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