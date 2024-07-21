Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Gündem Olan 3. Dünya Savaşı Açıklaması!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yavaş yavaş 3. Dünya Savaşı'na girildiğini söyledi. Ortaylı, 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndaki gibi global bir harp olmayacağını da ekledi.
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ekol TV'de Oylum Talu'nun sunduğu hafta sonu programında 3. Dünya Savaşı beklentisine ilişkin gündem olan açıklamalarda bulundu.
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Ortaylı, Talu'nun "Üçüncü Dünya Savaşı içinde miyiz?" sorusuna, "Yavaş yavaş 3. Dünya Savaşı'na giriyoruz ama herhalde global bir harp olmaz" yanıtını verdi.
Ortaylı şöyle devam etti: "Şurası bir gerçek insanoğlunun bu tabiatı yok etme ihtimali yüksek. Kendimizi yok edeceğiz türümüzü, alt türleri yok edeceğiz. Daha uzun bir müddet sonra hayat olmayacak."
İlber Ortaylı'nın 3. Dünya Savaşı açıklaması 👇
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