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Gabar'da Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: İşçiler Göçük Altında!

Gabar'da Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: İşçiler Göçük Altında!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 12:58 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 13:18

Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi.

Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

DHA'nın olay yerinden geçtiği ilk görüntüler 👇

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