Gabar'da Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: İşçiler Göçük Altında!
Gabar'da Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: İşçiler Göçük Altında!
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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Olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi.
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Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın olay yerinden geçtiği ilk görüntüler 👇
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