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"Emeklilik Sistemi ve Yaşı Değişiyor" İddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yanıt!

"Emeklilik Sistemi ve Yaşı Değişiyor" İddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yanıt!

Recep Tayyip Erdoğan emeklilik yaşı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.07.2024 - 12:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik sistemi ve yaşının değişeceği iddialarıyla ilgili konuştu. 

Erdoğan, 'Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret' ifadelerini kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, emeklilik sistemine ilişkin önemli değişiklikler olacağı iddiasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Erdoğan, emeklilik sistemine ilişkin önemli değişiklikler olacağı iddiasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Hükümetin masasında, emeklilik prim gün sayısına göre maaş formülü ve kök maaş düzenlemesi olduğu iddia edilmişti. 

Emeklilik yaşının yükseltilmesinin de seçenekler arasında olduğu belirtilmişti.

"Yeni yasama döneminde bu konuyu gündeme alacağız" diye konuşan Erdoğan, "Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret" ifadelerini kullandı.

"Yeni yasama döneminde bu konuyu gündeme alacağız" diye konuşan Erdoğan, "Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilik yaşı ve sisteminin değişeceğine ilişkin henüz bir açıklaması yok. 

Sistem ve yaş değişikliğine yönelik haber ise dün ünlü ekonomi gazetesi Dünya'da yayınlanmasının ardından gündem olmuştu.

Erdoğan ayrıca emekli maaşlarının düşük olduğunu savunan muhalafeti hedef alarak şunları ekledi: "Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok."

Erdoğan ayrıca emekli maaşlarının düşük olduğunu savunan muhalafeti hedef alarak şunları ekledi: "Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok."

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