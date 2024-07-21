"Emeklilik Sistemi ve Yaşı Değişiyor" İddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yanıt!
"Emeklilik Sistemi ve Yaşı Değişiyor" İddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yanıt!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik sistemi ve yaşının değişeceği iddialarıyla ilgili konuştu.
Erdoğan, 'Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Erdoğan, emeklilik sistemine ilişkin önemli değişiklikler olacağı iddiasına ilişkin soruya yanıt verdi.
"Yeni yasama döneminde bu konuyu gündeme alacağız" diye konuşan Erdoğan, "Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret" ifadelerini kullandı.
Erdoğan ayrıca emekli maaşlarının düşük olduğunu savunan muhalafeti hedef alarak şunları ekledi: "Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan “asgari ücret 17 bin” diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok."
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