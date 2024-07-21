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Gittiği Restoranda Düşen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Hastaneye Kaldırıldı

Gittiği Restoranda Düşen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.07.2024 - 11:17

Dün akşam gittiği restoranda düşerek başını çarpan Güneri Cıvaoğlu hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı. Cıvaoğlu’nun son durumu hakkında açıklama geldi. 

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Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Civaoğlu dün akşam gittiği restoranda dengesini kaybederek düştü ve başını çarptı.

Civaoğlu dün akşam gittiği restoranda dengesini kaybederek düştü ve başını çarptı.

Hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanama tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanama tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi.

Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi.

Doktorlar Civaoğlu'nun tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.

Doktorlar Civaoğlu'nun tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.
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GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939 Ankara doğumlu olan Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda gazetecilik de yaptı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.

TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında olan Civaoğlu, sonraki yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kuran Cıvaoğlu, 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'nin genel müdürü oldu.

1996'dan sonra Milliyet Gazetesi'nin başyazarı olan Civaoğlu, Kanal D'de yorum programı yaptı. 'Durum' adlı programı sunan Civaoğlu, yine Kanal D'de 'Şeffaf Oda' adlı programı hazırlayıp sundu.

Civaoğlu, 2013 yılında TV8'e geçti ve üç yıl bu kanalda çalıştı. Bilgi Üniversitesi'nde İletişim dersleri veren Güneri Cıvaoğlu, aynı zamanda İstanbul Barosunda kayıtlı avukattır.

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