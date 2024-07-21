Gittiği Restoranda Düşen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Hastaneye Kaldırıldı
Gittiği Restoranda Düşen Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Hastaneye Kaldırıldı
Dün akşam gittiği restoranda düşerek başını çarpan Güneri Cıvaoğlu hastaneye kaldırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güneri Cıvaoğlu yoğun bakıma alındı. Cıvaoğlu’nun son durumu hakkında açıklama geldi.
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Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.
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Civaoğlu dün akşam gittiği restoranda dengesini kaybederek düştü ve başını çarptı.
Hastaneye kaldırılan Cıvaoğlu, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanama tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı.
Cıvaoğlu bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi.
Doktorlar Civaoğlu'nun tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.
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GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?
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