Türkiye'de Son 20 Yılda 2,6 Milyon Düzensiz Göçmen Yakalandı: Türkiye’deki Düzensiz Göçmen Sayıları Belli Oldu

Ekonomik ve siyasi kriz, sosyal çatışma gibi faktörlerden yaşam standardı daha yüksek ülkelere gitmeyi arzulayanların hedef ülkesi haline gelen Türkiye'de son 20 yılda 2 milyon 654 bin 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu yıl Afganistan uyruklu yakalanan düzensiz göçmen sayısı 34 bin 661, Suriye uyruklu düzensiz göçmen sayısı ise 23 bin 347 olarak kayıtlara geçti.