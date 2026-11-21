Danilo Zanna, Selde Zarar Gören Kağıthane'deki İş Yeri İçin Mahkemeye Başvurdu
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Danilo Zanna'nın Kağıthane'deki iş yeri selden zarar gördü.
Danilo Zanna, hasarın tespiti için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
Zanna'nın lüks aracına daha önce Göktürk'te iş makinesi çarpmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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