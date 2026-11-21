İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan ve 84 yılın en yüksek yağış miktarı olarak kaydedilen sağanak kentte büyük hasara yol açtı. Selden etkilenenlerden biri de ünlü şef Danilo Zanna oldu. Zanna'nın Kağıthane'deki iş yeri zarar gördü ve şef hasarın tespiti için mahkemeye başvurdu.

Kaynak: Sabah