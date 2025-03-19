9 Yıllık Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın Nafaka Davasında Ödeceği Rakam Belli Oldu!
9 Yıllık Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın Nafaka Davasında Ödeceği Rakam Belli Oldu!
MasterChef'in sempatik ismi İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çiftinin 9 yıllık evliliği birkaç yıl önce sona ermişti. Ancak boşanan ikili arasında nafaka krizi çıkmıştı.
Tuğçe Demirbilek'in açtığı nafaka davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme kararının açıklanmasıyla birlikte Danilo Zanna'nın ne kadar nafaka ödeyeceği netlik kazandı.
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Danilo Zanna ekranların popüler lezzet yarışması olan MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden biri oldu.
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İtalyan şef Danilo Zanna 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. Kendisi uzun süre 'yabancı damat' goygoylarıyla da ön plana çıkmıştı.
Bu süreç içerisinde Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek arasında nafaka krizi patlak vermişti.
Danilo Zanna'ya 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeniyle boşanma davası açan Tuğçe Demirbilek, geçtiğimiz aylarda nafakanın arttırılması için dava açtı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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