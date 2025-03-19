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9 Yıllık Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın Nafaka Davasında Ödeceği Rakam Belli Oldu!

9 Yıllık Eşinden Boşanan Danilo Zanna'nın Nafaka Davasında Ödeceği Rakam Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.03.2025 - 12:59

MasterChef'in sempatik ismi İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çiftinin 9 yıllık evliliği birkaç yıl önce sona ermişti. Ancak boşanan ikili arasında nafaka krizi çıkmıştı. 

Tuğçe Demirbilek'in açtığı nafaka davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme kararının açıklanmasıyla birlikte Danilo Zanna'nın ne kadar nafaka ödeyeceği netlik kazandı.

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Danilo Zanna ekranların popüler lezzet yarışması olan MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden biri oldu.

Danilo Zanna ekranların popüler lezzet yarışması olan MasterChef Türkiye'nin en sevilen jüri üyelerinden biri oldu.

Yıllardır yarışmadı sempatik halleri ve konuşmasıyla gönülleri fetheden ünlü İtalyan şef, zaman zaman restoranlarındaki uçuk fiyatlarla da gündeme damgasını vuruyor. Her haliyle dikkatleri çekmeye devam eden Zanna kariyeri kadar özel hayatıyla da ön plana çıkıyor.

İtalyan şef Danilo Zanna 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. Kendisi uzun süre 'yabancı damat' goygoylarıyla da ön plana çıkmıştı.

İtalyan şef Danilo Zanna 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturmuştu. Kendisi uzun süre 'yabancı damat' goygoylarıyla da ön plana çıkmıştı.

Elin Oğlu programıyla hayatımıza giren Zanna ile Tuğçe hanım, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlerini ayırmış, ünlü şef oğluna yakın olmak için Etiler'de bir eve yerleşmişti. 

İkili 2021 yılında İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ortak velayet kararı verilen çocuk konusunda, Danilo Zanna'nın istediği zaman çocuğunu görmesine ve oğlunun tüm masraflarını karşılamasına hükmedilmişti.

Bu süreç içerisinde Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek arasında nafaka krizi patlak vermişti.

Bu süreç içerisinde Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek arasında nafaka krizi patlak vermişti.

İlk zamanlar Tuğçe Demirbilek'in 1 milyon euro tazminat istediği iddiası patlamıştı. Buna fena sinirlenen Demirbilek her detayı ortaya dökerek dilekçeyi paylaşmıştı. 'Taraflar arasındaki evlilik birliği Danilo Zanna'nın 'aslında gerçek olmayan' bir yaşam sürme çabası nedeniyle temelden sarsılmıştır... Aylık 2.000 euro yoksulluk nafakası, 200.000 euro boşanma tazminatı...' gibi ifadeler yer almıştı.

Danilo Zanna'ya 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeniyle boşanma davası açan Tuğçe Demirbilek, geçtiğimiz aylarda nafakanın arttırılması için dava açtı.

Danilo Zanna'ya 'suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeniyle boşanma davası açan Tuğçe Demirbilek, geçtiğimiz aylarda nafakanın arttırılması için dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tuğçe Demirbilek'in Ocak ayında görülen duruşmasında yeni bir gelişme yaşandı. 

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'e aylık 60 bin TL yoksulluk, oğlu Zeno için de 30 bin TL iştirak nafakası ödemesine hükmedildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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