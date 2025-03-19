Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz'ın Yeni Dizisi Belli Oldu!
Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz'ın Yeni Dizisi Belli Oldu!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanmıştı. Birbirinden sevilen isimler yapımdan ayrılırken bunların arasında Umut'u canlandıran Serkan Tınmaz yer almıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkan Tınmaz'ın yeni dizisi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi son dönemlerin en popüler yapımlarından biri oldu.
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Popüler diziden 4 önemli oyuncu birden ayrılmış ve izleyicisini epey şaşırtmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sevilen oyuncu Serkan Tınmaz'ın yeni adresi belli oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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