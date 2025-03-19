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Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz'ın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti’nin Umut’u Serkan Tınmaz'ın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.03.2025 - 10:31

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanmıştı. Birbirinden sevilen isimler yapımdan ayrılırken bunların arasında Umut'u canlandıran Serkan Tınmaz yer almıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkan Tınmaz'ın yeni dizisi belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi son dönemlerin en popüler yapımlarından biri oldu.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi son dönemlerin en popüler yapımlarından biri oldu.

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle gündemden düşmek bilmeyen Kızılcık Şerbeti, namı diğer Şerbo, her gelişmesiyle manşetlerdeki yerini alıyor. Settar Tanrıöğen'in yaşadığı hastalık sonrası veda ettiği yapıma Ahmet Mümtaz Taylan dahil olmuş ve yeni 'Apo' olarak karşımıza çıkmıştı. 

Oyuncu kadrosundaki değişiklikle sıkça adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti son sezon finalinde yaprak dökümü yaşamıştı.

Popüler diziden 4 önemli oyuncu birden ayrılmış ve izleyicisini epey şaşırtmıştı.

Popüler diziden 4 önemli oyuncu birden ayrılmış ve izleyicisini epey şaşırtmıştı.

Müjde Uzman, Selin Türkmen ve Yiğit Kirazcı'yla birlikte Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan son isim Serkan Tınmaz olmuştu. 

Dizide 'Umut' karakterine hayat veren Serkan Tınmaz 'Müthiş şeyler yaşadık ve hepsini beraber yaptık. Herkese teşekkürler. Umutla.' diyerek diziye veda etmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sevilen oyuncu Serkan Tınmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sevilen oyuncu Serkan Tınmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Tınmaz, NOW TV'nin hazırlıkları devam eden ve nisan ayının ilk günlerinde sete çıkacak yeni iddialı dizisi Çift Kişilik Oda kadrosuna dahil oldu.

Ünlü oyuncu başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan'ın (Nilüfer) yer alacağı dizide Kaan’ın arkadaşı 'Ferit'e hayat verecek. Serkan Tınmaz'ın Güney Kore yapımı King The Land dizisinden uyarlanacak dizideki performansı da çok merak ediliyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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