Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever 'Bunu Nasıl Çekmişler?' Dedirten Sahnenin Kamera Arkasını Paylaştı!
Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever 'Bunu Nasıl Çekmişler?' Dedirten Sahnenin Kamera Arkasını Paylaştı!
Show Tv ekranlarında bir fenomen haline gelen Bahar dizisi izleyenleri heyecanla ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde şoke edenler anlar yaşandı. Bahar eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Bu anlarda ise birçok sevdiğinin yıkıldığını gösteren yıkılma ve uçma sahneleri vardı. İzleyenlerin 'Bu nasıl çekilmiş?' diye düşündüğü sahnelerin kamera arkasını ise dizide 'Umay'a hayat veren Alisa Sezen Sever TikTok hesabından paylaştı.
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Ekranların en sevilen dizilerinden olan Bahar salı akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi.
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Annesini her şeyden sorumlu tutup izleyicilere saç baş yolduran Aziz Uras, Seren'in de gazabına uğradı.
Bahar'ın kaza yaptığı anlarda henüz haberi olmayan Evren, Timur, Gülçiçek, Aziz Uras ve Umay adeta darmaduman oldu.
Dizide Bahar'ın biricik kızı 'Umay'a hayat veren Alisa Sezen Sever merak edilen o sahnelerin kamera arkasını paylaştı.
Gelin o anları da buradan beraber izleyelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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