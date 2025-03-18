Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever 'Bunu Nasıl Çekmişler?' Dedirten Sahnenin Kamera Arkasını Paylaştı!

Tüm siniriyle başhekim olan babası Timur'a bir şikayet dilekçesiyle giden Aziz Uras, Bahar hakkında işlem başlatılmasını istedi. Ancak babasıyla yaşadığı tartışma sonrası bu dilekçe işleme konmadı. Tam da burada devreye giren Rengin ortalığı fena karıştırdı.

Oğlunun imzasıyla kendisi hakkında işlem başlatıldığını duyunca yıkılan Bahar hastaneyi terk edip oradan uzaklaştı. Gittiği yerde de maceralar yaşayan Bahar dönüş yolunda bir trafik kazası geçirdi.