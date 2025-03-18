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Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever 'Bunu Nasıl Çekmişler?' Dedirten Sahnenin Kamera Arkasını Paylaştı!

Bahar'ın 'Umay'ı Alisa Sezen Sever 'Bunu Nasıl Çekmişler?' Dedirten Sahnenin Kamera Arkasını Paylaştı!

Bahar Dizi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.03.2025 - 10:28

Show Tv ekranlarında bir fenomen haline gelen Bahar dizisi izleyenleri heyecanla ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde şoke edenler anlar yaşandı. Bahar eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Bu anlarda ise birçok sevdiğinin yıkıldığını gösteren yıkılma ve uçma sahneleri vardı. İzleyenlerin 'Bu nasıl çekilmiş?' diye düşündüğü sahnelerin kamera arkasını ise dizide 'Umay'a hayat veren Alisa Sezen Sever TikTok hesabından paylaştı.

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Ekranların en sevilen dizilerinden olan Bahar salı akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi.

Ekranların en sevilen dizilerinden olan Bahar salı akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi.

2023 yapımı bir Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar, başrollerindeki Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerle dolu dolu devam ediyor. 

En son 38. bölümle ekranlara gelen dizide izleyenleri şoke eden birçok an yaşandı. Leyla halanın ölümünün acısı hala devam ederken gözler bir yandan da ikizleri erken dünyaya getiren Seren'de. 

Bebeklerinin yaşayıp yaşamayacağı üzerine gergin bir halde olan Aziz Uras, annesi Bahar'ın kendisine danışmadan eşini ameliyat etmesi üzerine çok öfkelendi.

Annesini her şeyden sorumlu tutup izleyicilere saç baş yolduran Aziz Uras, Seren'in de gazabına uğradı.

Annesini her şeyden sorumlu tutup izleyicilere saç baş yolduran Aziz Uras, Seren'in de gazabına uğradı.

Tüm siniriyle başhekim olan babası Timur'a bir şikayet dilekçesiyle giden Aziz Uras, Bahar hakkında işlem başlatılmasını istedi. Ancak babasıyla yaşadığı tartışma sonrası bu dilekçe işleme konmadı. Tam da burada devreye giren Rengin ortalığı fena karıştırdı.

Oğlunun imzasıyla kendisi hakkında işlem başlatıldığını duyunca yıkılan Bahar hastaneyi terk edip oradan uzaklaştı. Gittiği yerde de maceralar yaşayan Bahar dönüş yolunda bir trafik kazası geçirdi.

Bahar'ın kaza yaptığı anlarda henüz haberi olmayan Evren, Timur, Gülçiçek, Aziz Uras ve Umay adeta darmaduman oldu.

Bahar'ın kaza yaptığı anlarda henüz haberi olmayan Evren, Timur, Gülçiçek, Aziz Uras ve Umay adeta darmaduman oldu.

'Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız' repliğinden sonra gelen kazanın ardından hepsinin dünyasının yıkılması detayı izleyicileri derinden etkiledi.

Tabii bu sahneler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Dizide Bahar'ın biricik kızı 'Umay'a hayat veren Alisa Sezen Sever merak edilen o sahnelerin kamera arkasını paylaştı.

Dizide Bahar'ın biricik kızı 'Umay'a hayat veren Alisa Sezen Sever merak edilen o sahnelerin kamera arkasını paylaştı.

TikTok hesabından, kendi çekim anındaki kamera arkası sahnelerini paylaşan Alisa'nın paylaşımına epey beğeni ve yorum da yağdı.

Gelin o anları da buradan beraber izleyelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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