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Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.03.2025 - 15:25

2008 - 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı ekranların en keyifli yapımlarından bir tanesi olmuştu. Sıcacık hikayesi ve kahramanlarıyla televizyonlarımıza konuk olan eğlenceli yapım büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. 

Hala pek çok yönüyle hafızalarımızda olan dizi bu kez başka bir konuyla gündeme taşındı. Akasya Durağı'nda 'Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali de gözlerden kaçmadı.

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Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan biri olmayı başaran Akasya Durağı yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan biri olmayı başaran Akasya Durağı yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

1995-2003 yılları arasında ekranlarımıza gelen Çiçek Taksi dizisinin yeni bir uyarlaması olarak karşımıza çıkan Akasya Durağı, 14 Temmuz 2008 tarihinde Kanal D'de yayın hayatına başlamıştı. 134. bölümün ardından Star Tv'te taşınan dizi 152. bölümle final yapmıştı.1 Eylül 2012'de yeniden yayınlanan dizi 2. kez final yapıp 174. bölüm ile temelli ekranlara veda etmişti.

Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de keyifli hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizideki pek çok karakter unutulmaz olmuştu.

Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de keyifli hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizideki pek çok karakter unutulmaz olmuştu.

Zeki Alasya, Melek Baykal, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan, Ayça İnci, Timur Acar, Berk Oktay birçok oyuncunun rol aldığı komedi ve aile türündeki dizinin en sevilen karakterlerinden biri de 'Ali Kemal' olmuştu şüphesiz.

Ateş Fatih Uçan, Trabzonlu olup şivesiyle ikonikleşen Çaycı Ali Kemal karakteriyle adeta bütünleşmişti.

Ateş Fatih Uçan, Trabzonlu olup şivesiyle ikonikleşen Çaycı Ali Kemal karakteriyle adeta bütünleşmişti.

'Uuiiyy Nuri Papaçum' repliğiyle hafızalara kazınan Ali Kemal bir diğer lakabıyla Ali Kefal'e hayat veren Ateş Fatih Uçan yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. 

Instagram'da '@1murad.salahli' adıyla paylaşım yapan fenomenle bir araya gelen Ateş Fatih Uçan'ın son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

O paylaşımı da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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