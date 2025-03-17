Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

2008 - 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı ekranların en keyifli yapımlarından bir tanesi olmuştu. Sıcacık hikayesi ve kahramanlarıyla televizyonlarımıza konuk olan eğlenceli yapım büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti.

Hala pek çok yönüyle hafızalarımızda olan dizi bu kez başka bir konuyla gündeme taşındı. Akasya Durağı'nda 'Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali de gözlerden kaçmadı.