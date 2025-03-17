Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Akasya Durağı'nın 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
2008 - 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı ekranların en keyifli yapımlarından bir tanesi olmuştu. Sıcacık hikayesi ve kahramanlarıyla televizyonlarımıza konuk olan eğlenceli yapım büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti.
Hala pek çok yönüyle hafızalarımızda olan dizi bu kez başka bir konuyla gündeme taşındı. Akasya Durağı'nda 'Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son hali de gözlerden kaçmadı.
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Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlardan biri olmayı başaran Akasya Durağı yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.
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Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de keyifli hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizideki pek çok karakter unutulmaz olmuştu.
Ateş Fatih Uçan, Trabzonlu olup şivesiyle ikonikleşen Çaycı Ali Kemal karakteriyle adeta bütünleşmişti.
O paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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