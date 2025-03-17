'Ayça'yı Canlandıran Ülkü Hilal Çifti, İnci Taneleri Ekibinin 'En'lerini Sıraladı!
'Ayça'yı Canlandıran Ülkü Hilal Çifti, İnci Taneleri Ekibinin 'En'lerini Sıraladı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHRUYLeNG...
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan İnci Taneleri son dönemin en sevilen dizilerinden oldu. Her karakteriyle büyük ilgi toplayan dizinin oyuncuları da ayrı ayrı büyük ilgi gördü. Bu isimler arasında ekibin genç isimlerinden Ülkü Hilal Çiftçi de yer aldı.
1923 Müzikali kadrosunda yer alan ünlü oyuncu geçtiğimiz akşam başarılı dizisi hakkında konuştu. Muhabir Online'dan Samet Aday'ın sorularını cevaplayan Çiftçi, İnci Taneler'nin 'en'lerini tek tek sıraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin başarılı yapımlarından biri olan İnci Taneleri her perşembe akşamı izleyenleri ekranlara kilitliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncuların canlandırdığı karakterlerle hikayesi tamamlanan yapımda yıldızı parlayan isimler de bulunuyor elbette.
Bu süreçte bir yandan da 1923 Müzikali kadrosunda yer alan genç oyuncu geçtiğimiz akşam İnci Taneleri seti hakkında konuştu.
O anları buradan izleyebilirsiniz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın