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'Ayça'yı Canlandıran Ülkü Hilal Çifti, İnci Taneleri Ekibinin 'En'lerini Sıraladı!

'Ayça'yı Canlandıran Ülkü Hilal Çifti, İnci Taneleri Ekibinin 'En'lerini Sıraladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.03.2025 - 13:50

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan İnci Taneleri son dönemin en sevilen dizilerinden oldu. Her karakteriyle büyük ilgi toplayan dizinin oyuncuları da ayrı ayrı büyük ilgi gördü. Bu isimler arasında ekibin genç isimlerinden Ülkü Hilal Çiftçi de yer aldı. 

1923 Müzikali kadrosunda yer alan ünlü oyuncu geçtiğimiz akşam başarılı dizisi hakkında konuştu. Muhabir Online'dan Samet Aday'ın sorularını cevaplayan Çiftçi, İnci Taneler'nin 'en'lerini tek tek sıraladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHRUYLeNG...
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Kanal D'nin başarılı yapımlarından biri olan İnci Taneleri her perşembe akşamı izleyenleri ekranlara kilitliyor.

Kanal D'nin başarılı yapımlarından biri olan İnci Taneleri her perşembe akşamı izleyenleri ekranlara kilitliyor.

Aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı dizi hem konusu hem de kadrosuyla yoğun ilgi görüyor. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi isimlerin paylaştığı İnci Taneleri, ikinci sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. 

Senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden dökülen BKM imzalı dizi sürekli merak uyandıran hikayesiyle de sosyal medyanın trendleri arasına giriyor.

Başarılı oyuncuların canlandırdığı karakterlerle hikayesi tamamlanan yapımda yıldızı parlayan isimler de bulunuyor elbette.

Başarılı oyuncuların canlandırdığı karakterlerle hikayesi tamamlanan yapımda yıldızı parlayan isimler de bulunuyor elbette.

Bunlardan bir tanesi de Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye' karakterinin kızı 'Ayça'yı canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi oldu. Yapımın en genç yıldızlarından bir tanesi olan Çiftçi, daha önce de Dönence dizisinde hayat verdiği 'Gülce' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. 

Küçük yaşlarından beri dizi ve reklam setlerinde olan genç oyuncu Arka Sokaklar ve Karadayı gibi dizilerde de rol almıştı. Bir dönem Güldüy Güldüy Show kadrosunda da bulunan Çiftçi, Şebnem Ferah’ın 'Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler' şarkısını söyleyerek sesiyle de büyülemişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Bu süreçte bir yandan da 1923 Müzikali kadrosunda yer alan genç oyuncu geçtiğimiz akşam İnci Taneleri seti hakkında konuştu.

Bu süreçte bir yandan da 1923 Müzikali kadrosunda yer alan genç oyuncu geçtiğimiz akşam İnci Taneleri seti hakkında konuştu.

Magazin Burada muhabiri Samet Aday'ın sorularına yanıt veren Ülkü Hilal Çiftçi, Yılmaz Erdoğan'la aynı sette olması hakkında 'Yılmaz Hoca'yla çalışmak çok büyük bir deneyim. Bana kattığı çok fazla şey oldu' ifadelerini kullandı. 

Daha sonra da İnci Taneleri dizisi ekibinin 'en'lerini sıralayan Ülkü Hilal Çiftçi, 'Setin en komiği Hazar abla, en duygusalı Selma abla' açıklamasında bulunurken, en sulu gözlüsünün de kendisi olduğunu söyledi.

O anları buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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