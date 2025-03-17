'Ayça'yı Canlandıran Ülkü Hilal Çifti, İnci Taneleri Ekibinin 'En'lerini Sıraladı!

Bunlardan bir tanesi de Selma Ergeç'in hayat verdiği 'Piraye' karakterinin kızı 'Ayça'yı canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi oldu. Yapımın en genç yıldızlarından bir tanesi olan Çiftçi, daha önce de Dönence dizisinde hayat verdiği 'Gülce' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Küçük yaşlarından beri dizi ve reklam setlerinde olan genç oyuncu Arka Sokaklar ve Karadayı gibi dizilerde de rol almıştı. Bir dönem Güldüy Güldüy Show kadrosunda da bulunan Çiftçi, Şebnem Ferah’ın 'Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler' şarkısını söyleyerek sesiyle de büyülemişti.