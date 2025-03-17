Oğuzhan Uğur'un Gözyaşlarına Boğan Grand Kartal Otel Yangını Özel Programının Fragmanı Yayınlandı!

Daha önce 11 ilimizi harabeye çeviren 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için de ayağa kalkıp özel bir bölüme imza atan Uğur 'Kahroluyorum... Deprem Özel'in tanıtımını bitirmeye çalışıyorum... Kahroluyorum... 7 senedir program yapıyorum, bir kere bile videolarımızı paylaşın ya da izleyin demedim. Yayında dedim bıraktım ortaya... Fakat bunu paylaşmak zorundasınız. Kalbiniz dayanmayacak... İzlemek zorundasınız. Aklınız almayacak, dinlemek zorundasınız. Onlara sizin adınıza bir söz verdim, beni yalnız bırakamazsınız. Tanıtım iki üç saate yayında...' demişti.

Uğur, otelde hiçbir önlemin alınmadığı, felaketin göz göre göre geldiği yangın bölümünde de yakınlarını kaybeden aileleri konuk etti.