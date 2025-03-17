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Oğuzhan Uğur'un Gözyaşlarına Boğan Grand Kartal Otel Yangını Özel Programının Fragmanı Yayınlandı!

Oğuzhan Uğur'un Gözyaşlarına Boğan Grand Kartal Otel Yangını Özel Programının Fragmanı Yayınlandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.03.2025 - 09:34

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon Özel bölümünde milyonların yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel yangını konusu masaya yatırılıyor. Bu kez programa 78 kişinin vefat ettiği otelde çıkan yangında sevenlerini kaybeden acılı aileler konuk oldu. Uğur 19 Mart'ta yayınlanacak olan bölümün fragmanını 'Unutmayın!' diyerek yayınlandı.

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Bolu’daki en gözde tatil merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü korkunç bir yangın çıkmıştı.

Bolu’daki en gözde tatil merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü korkunç bir yangın çıkmıştı.

Gece 03.30 saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sararak faciaya neden olmuştu. Yarıyıl tatili dolayısıyla otelin tam kapasite dolu olduğu günde yüzlerce kişi yangına uykusunda yakalandı. 

51 kişinin yaralandığı 78 kişinin de hayatını kaybettiği olayın ardından 1 günlük milli yas ilan edilmişti. İhmalsizlik iddialarının çok daha içimizi acıttığı trajedide sorumluları cezasını çekmemesi de yüreğimize daha büyük acı saplamıştı.

Oğuzhan Uğur yaşanan bu acı olaya karşı sessiz kalmadı elbette. Konuyu Babala Tv'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına taşıdı.

Oğuzhan Uğur yaşanan bu acı olaya karşı sessiz kalmadı elbette. Konuyu Babala Tv'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına taşıdı.

Daha önce 11 ilimizi harabeye çeviren 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için de ayağa kalkıp özel bir bölüme imza atan Uğur 'Kahroluyorum... Deprem Özel'in tanıtımını bitirmeye çalışıyorum... Kahroluyorum... 7 senedir program yapıyorum, bir kere bile videolarımızı paylaşın ya da izleyin demedim. Yayında dedim bıraktım ortaya... Fakat bunu paylaşmak zorundasınız. Kalbiniz dayanmayacak... İzlemek zorundasınız. Aklınız almayacak, dinlemek zorundasınız. Onlara sizin adınıza bir söz verdim, beni yalnız bırakamazsınız. Tanıtım iki üç saate yayında...' demişti. 

Uğur, otelde hiçbir önlemin alınmadığı, felaketin göz göre göre geldiği yangın bölümünde de yakınlarını kaybeden aileleri konuk etti.

Detaylar:

19 Mart Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak, gözyaşlarına boğan MAM özel bölümünün fragmanı da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

19 Mart Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak, gözyaşlarına boğan MAM özel bölümünün fragmanı da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

Oğuzhan Uğur X hesabından fragmanı yayınlarken 'Mevzular Açık Mikrofon Özel! Beni takip etme teveccühü gösteren sizlerden kariyerim boyunca bunu ikinci kez isteyeceğim… Sözüm var. İzletmeliyim, seslerini duyurmalıyım. Lütfen paylaşın. Unutmayın! Siz nereye bakarsanız orası konuşulur. Çarşamba Akşamı BabalaTV’de yayındayız.' ifadelerini kullandı.

Fragmanı da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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