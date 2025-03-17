Oğuzhan Uğur'un Gözyaşlarına Boğan Grand Kartal Otel Yangını Özel Programının Fragmanı Yayınlandı!
Oğuzhan Uğur'un Gözyaşlarına Boğan Grand Kartal Otel Yangını Özel Programının Fragmanı Yayınlandı!
Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon Özel bölümünde milyonların yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel yangını konusu masaya yatırılıyor. Bu kez programa 78 kişinin vefat ettiği otelde çıkan yangında sevenlerini kaybeden acılı aileler konuk oldu. Uğur 19 Mart'ta yayınlanacak olan bölümün fragmanını 'Unutmayın!' diyerek yayınlandı.
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Bolu’daki en gözde tatil merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü korkunç bir yangın çıkmıştı.
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Oğuzhan Uğur yaşanan bu acı olaya karşı sessiz kalmadı elbette. Konuyu Babala Tv'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına taşıdı.
19 Mart Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak, gözyaşlarına boğan MAM özel bölümünün fragmanı da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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