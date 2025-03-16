Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin İftar Programında Ezan Okuyan Genç X'te Gündem Oldu!
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin İftar Programında Ezan Okuyan Genç X'te Gündem Oldu!
Geçtiğimiz gün Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından bir iftar programı düzenlendi. Öğrenciler arasında bulunan ve ezanı okuyan bir genci sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimileri Henry Cavill benzetmesi yaparken kimileri de 'Cüneyd Efendi' benzetmesi olmadan geçemedi.
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Yıldız Teknik Üniversitesi'nin en büyük etkinliklerinden biri olan ve bu sene ikincisi düzenlenen Fark İftarı, öğrenciler arasında büyük bir ilgi gördü.
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Hep beraber masada buluşan öğrenciler iftarın ardından cemaatle birlikte namazlarını da kıldı.
Gelin, X kullanıcılarından ezan okuyan bu gence gelen yorumları birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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