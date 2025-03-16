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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin İftar Programında Ezan Okuyan Genç X'te Gündem Oldu!

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin İftar Programında Ezan Okuyan Genç X'te Gündem Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.03.2025 - 12:08

Geçtiğimiz gün Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından bir iftar programı düzenlendi. Öğrenciler arasında bulunan ve ezanı okuyan bir genci sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kimileri Henry Cavill benzetmesi yaparken kimileri de 'Cüneyd Efendi' benzetmesi olmadan geçemedi.

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Yıldız Teknik Üniversitesi'nin en büyük etkinliklerinden biri olan ve bu sene ikincisi düzenlenen Fark İftarı, öğrenciler arasında büyük bir ilgi gördü.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin en büyük etkinliklerinden biri olan ve bu sene ikincisi düzenlenen Fark İftarı, öğrenciler arasında büyük bir ilgi gördü.

YTÜ Fikri Araştırmalar Klübü'nün titizlikle planladığı ve organize ettiği iftar buluşması epey dikkat çekti. 3 bin 100'den fazla öğrenci iftar sofrasında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Hep beraber masada buluşan öğrenciler iftarın ardından cemaatle birlikte namazlarını da kıldı.

Hep beraber masada buluşan öğrenciler iftarın ardından cemaatle birlikte namazlarını da kıldı.

İftar vakti geldiğinde kulübün üyesi olan gençlerden bir tanesi de gönüllü olarak ezan okudu. 

Mikrofonu eline alıp ezanı okuyan gencin videosu kısa sürede sosyal medyanın trendleri arasına girdi. Videodaki genci gören X kullanıcılarının bir kısmı kendisini dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill'a benzetti. Kimileri de Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı 'Cüneyd Efendi' benzetmesi yapmadan edemedi. 

Öte yandan genci oldukça yakışıklı bulanlar da paylaşıma yorum yapmadan geçmedi.

Gelin, X kullanıcılarından ezan okuyan bu gence gelen yorumları birlikte görelim...

Gelin, X kullanıcılarından ezan okuyan bu gence gelen yorumları birlikte görelim...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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