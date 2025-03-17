Kanseri Yenmişti: Nursel Ergin Saçlarını Kazıttığı Süreci Paylaşıp Yaşadığı Zorlu Duyguları Açıkladı!
Kanseri Yenmişti: Nursel Ergin Saçlarını Kazıttığı Süreci Paylaşıp Yaşadığı Zorlu Duyguları Açıkladı!
Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin, atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri döndü. Bu süreçte 2 farklı kanser türü atlattığı ortaya çıkan Ergin sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarıyla yürek burktu.
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Bir dönem Gelinim Mutfakta programıyla ekranlarımıza konuk olan Nursel Ergin'in bir anda yapımdan ayrılması çok konuşulmuştu.
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Bu 8 ay içerisinde 2 farklı kanser türünü atlattığını belirten Ergin, önce rahim sonra da meme kanserine yakalandığını ifade etti.
Nursel Ergin bu kez Instagram hesabından art arda yaptığı yeni paylaşımlarla dikkat çekti.
Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anları da "Bu anı asla unutmayacağım" notuyla paylaştı.
"Hepsi geçecek... Bunları motive olun kendinizi sürece hazırlayın diye paylaşıyorum..."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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