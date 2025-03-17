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Kanseri Yenmişti: Nursel Ergin Saçlarını Kazıttığı Süreci Paylaşıp Yaşadığı Zorlu Duyguları Açıkladı!

Kanseri Yenmişti: Nursel Ergin Saçlarını Kazıttığı Süreci Paylaşıp Yaşadığı Zorlu Duyguları Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
17.03.2025 - 10:41

Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin, atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri döndü. Bu süreçte 2 farklı kanser türü atlattığı ortaya çıkan Ergin sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarıyla yürek burktu.

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Bir dönem Gelinim Mutfakta programıyla ekranlarımıza konuk olan Nursel Ergin'in bir anda yapımdan ayrılması çok konuşulmuştu.

Bir dönem Gelinim Mutfakta programıyla ekranlarımıza konuk olan Nursel Ergin'in bir anda yapımdan ayrılması çok konuşulmuştu.

O günlerde herhangi bir açıklama yapılmaması daha çok dikkat çekmişti. Ardından geçtiğimiz sezon bir açıklama gelmiş ve Ergin'in ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediği için programı bıraktığı gerekçe gösterilmişti. 

Ancak konu bambaşka çıktı. Sevilen sunucu aylar sonra atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri dönüp gerçekleri açıkladı

.

Nursel Ergin'in Günaydın YouTube kanalına yaptığı açıklamalar sonrası kendisinin 8 aydır kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı.

Bu 8 ay içerisinde 2 farklı kanser türünü atlattığını belirten Ergin, önce rahim sonra da meme kanserine yakalandığını ifade etti.

Bu 8 ay içerisinde 2 farklı kanser türünü atlattığını belirten Ergin, önce rahim sonra da meme kanserine yakalandığını ifade etti.

Bu zorlu süreçte peruk takmaya başlayıp 42 kiloya düştüğünü anlatan Nursel Ergin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yaşadığı zorlukları tek tek anlattı. Ünlü sunucu 'Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu. Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım.' ifadelerini kullandı.

Tüm detayları da buradan görebilirsiniz:

Nursel Ergin bu kez Instagram hesabından art arda yaptığı yeni paylaşımlarla dikkat çekti.

Nursel Ergin bu kez Instagram hesabından art arda yaptığı yeni paylaşımlarla dikkat çekti.

Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlarda bulunan ünlü sunucu, kendisi gibi bu hastalıklarla mücadele eden kişilere tavsiyelerde bulunurken motivasyon konuşmaları da yaptı. 

'Her bir telden acı döküldü' diyen Ergin 'İlk başta kısa kestirdim siz öyle yapmayın tamamen kazıtın. Sonrasın da elinize gelen saçlar yastık oturduğunuz yer o psikoloji hiç çekilmiyor. Farzedin yeniden doğan bebek gibisiniz..' ifadelerini kullandı.

Nursel Ergin saçlarını kazıttığı anları da "Bu anı asla unutmayacağım" notuyla paylaştı.

"Hepsi geçecek... Bunları motive olun kendinizi sürece hazırlayın diye paylaşıyorum..."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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