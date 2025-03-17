Kanseri Yenmişti: Nursel Ergin Saçlarını Kazıttığı Süreci Paylaşıp Yaşadığı Zorlu Duyguları Açıkladı!

O günlerde herhangi bir açıklama yapılmaması daha çok dikkat çekmişti. Ardından geçtiğimiz sezon bir açıklama gelmiş ve Ergin'in ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediği için programı bıraktığı gerekçe gösterilmişti.

Ancak konu bambaşka çıktı. Sevilen sunucu aylar sonra atv'de yayınlanan Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri dönüp gerçekleri açıkladı

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Nursel Ergin'in Günaydın YouTube kanalına yaptığı açıklamalar sonrası kendisinin 8 aydır kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı.