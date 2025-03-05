42 Kiloya Düşen Nursel Ergin Kanserle Savaşını Gözyaşları İçinde Anlattı
42 Kiloya Düşen Nursel Ergin Kanserle Savaşını Gözyaşları İçinde Anlattı
Gelinim Mutfakta sunucusu olan Nursel Ergin, geçtiğimiz sezon ailesiyle vakit geçirmek istediğini dile getirerek programdan aniden ayrılmıştı. Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen ünlü sunucunun bu süreçte kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. YouTube yayınında saçlarının peruk olduğunu dile getiren Ergin, dün Instagram hesabından açtığı canlı yayında bu süreçte yaşadıklarını anlattı.
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Ekranların sevilen ismi Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta programını sunarken bir anda programı bırakmıştı.
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Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen Nursel Ergin, ekranlardan uzak olduğu süreçte kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
Dün Instagram hesabından açtığı canlı yayında takipçileriyle dertleşmek isteyen Ergin, yayında şu ifadelere yer verdi:
"Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda ‘tedaviye ihtiyacım olmayabilir’ diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; ‘6 seans kemoterapi’ denildi."
"21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3’üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin"
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"Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde…"
"Ben ‘bundan ne öğrenmeliyim’ diye düşündüm. Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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