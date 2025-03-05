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42 Kiloya Düşen Nursel Ergin Kanserle Savaşını Gözyaşları İçinde Anlattı

42 Kiloya Düşen Nursel Ergin Kanserle Savaşını Gözyaşları İçinde Anlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.03.2025 - 09:02

Gelinim Mutfakta sunucusu olan Nursel Ergin, geçtiğimiz sezon ailesiyle vakit geçirmek istediğini dile getirerek programdan aniden ayrılmıştı. Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen ünlü sunucunun bu süreçte kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. YouTube yayınında saçlarının peruk olduğunu dile getiren Ergin, dün Instagram hesabından açtığı canlı yayında bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

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Ekranların sevilen ismi Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta programını sunarken bir anda programı bırakmıştı.

Ekranların sevilen ismi Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta programını sunarken bir anda programı bırakmıştı.

Geçtiğimiz sezon programı bırakma sebebi olarak ise ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istemesini gerekçe göstermişti.

Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen Nursel Ergin, ekranlardan uzak olduğu süreçte kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen Nursel Ergin, ekranlardan uzak olduğu süreçte kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

8 ayda 2 farklı kanser türünü atlattığını söyleyen Ergin, önce rahim kanserine ve ardından da meme kanserine yakalandığını dile getirdi.

Dün Instagram hesabından açtığı canlı yayında takipçileriyle dertleşmek isteyen Ergin, yayında şu ifadelere yer verdi:

Dün Instagram hesabından açtığı canlı yayında takipçileriyle dertleşmek isteyen Ergin, yayında şu ifadelere yer verdi:

'Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his… Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım.'

"Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda ‘tedaviye ihtiyacım olmayabilir’ diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; ‘6 seans kemoterapi’ denildi."

"Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi. Aslında ilk duyduğumda ‘tedaviye ihtiyacım olmayabilir’ diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; ‘6 seans kemoterapi’ denildi."

'Bana süreçle ilgili bilgiler verildi. İlk kemoterapiye girdiğimde, meditasyon müziği koydum ve şöyle düşündüm bu beni iyileştirecek bir şifa... Kemoterapi inanılmaz şeyler yapıyor vücuda, zor bir süreç bu süre kendinizi sağlam hazırlamanız gerekiyor'

"21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3’üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin"

"21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3’üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin"

'Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu. Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım.'

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"Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde…"

"Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde…"

'Evliliğimle ilgili başka türlü şeyler anılmak istedi ama hayat kaygıları yaşadıklarımız boşanmamıza neden oldu. Yine bu süreçte de Murat çok yanımdaydı, ben içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Aynı şekilde, kızıma köpeğime tahammül edemediğim durumlar da oldu. İlk doğru yaptığım şey işimi bırakmak oldu'

"Ben ‘bundan ne öğrenmeliyim’ diye düşündüm. Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum."

"Ben ‘bundan ne öğrenmeliyim’ diye düşündüm. Saçlar gidiyor, güzelliğiniz gidiyor. Şu an 42 kiloyum."

'Kendinize bebekler gibi bakmanız gereken bir dönem. Kimin ne dediğini boş verin. Enerjinizi kim düşürüyorsa, onlardan uzaklaşmanız gereken bir dönem bu dönem. O kadar uykusuz zor gecelerim oldu ki… O gecelerin içinden yeniden doğarak çıktım. Unuttuğum, çocukluğum, her şey ile yüzleştim. Bütün bu duygular bende bir birikmişlik yaratmış, sonra için için kendimi yiyip bitirip bu hastalıklara yakalandım. İlk defa vazgeçtiğim bir dönem yaşadım, herkesten her şeyden nefret ettim. Kendimden bile ama sonra beni ayağa kaldıran çocukluk fotoğraflarım oldu. Çocukluk fotoğraflarım benim ayağa kalkmamı sağladı. Asıl yalnız, çaresiz olan bu çocuktu. O çocuğa sahip çıkmam gerektiğini düşündüm. Çok küçük yaşta anne oldum ben. Daha 18 yaşımdaydım, ‘nasıl iyi anne olurum’ hep bunu gözlemledim, etrafımdaki iyi anneleri taklit ettim'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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