Aklımıza Gelen Başımıza mı Geliyor? Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Meri ve Mustafa Yakınlaşması İçin Hesap Sordu!

Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde Nursema'nın İlhami'yle zorla evlilik sürecine sokulması işleniyor. Aynı zamanda Doğa'nın 'sonradan görme' tavırlarının da yer aldığı dizide alttan alta bir yasak aşka doğru da ilerliyoruz. 2 hafta önceki bölümde izleyicide uyanan 'Meri ve Mustafa olur mu?' fikri ilmek ilmek işlenmeye devam ediyor. Samimiyetleri dikkatlerden kaçmayan ikili bu yakınlıkla Nilay'ın radarından da kaçamadı ve tabii ki olanlar oldu!