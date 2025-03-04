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Aklımıza Gelen Başımıza mı Geliyor? Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Meri ve Mustafa Yakınlaşması İçin Hesap Sordu!

Aklımıza Gelen Başımıza mı Geliyor? Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Meri ve Mustafa Yakınlaşması İçin Hesap Sordu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.03.2025 - 21:19

Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde Nursema'nın İlhami'yle zorla evlilik sürecine sokulması işleniyor. Aynı zamanda Doğa'nın 'sonradan görme' tavırlarının da yer aldığı dizide alttan alta bir yasak aşka doğru da ilerliyoruz. 2 hafta önceki bölümde izleyicide uyanan 'Meri ve Mustafa olur mu?' fikri ilmek ilmek işlenmeye devam ediyor. Samimiyetleri dikkatlerden kaçmayan ikili bu yakınlıkla Nilay'ın radarından da kaçamadı ve tabii ki olanlar oldu!

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3. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, bu sezon da 10+ reytinglerle gününün zirvesinde yer almaya devam ediyor.

3. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, bu sezon da 10+ reytinglerle gününün zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Bu büyük başarıyı sağlamasının da etkisiyle dizinin 4. sezonda da devam etmesi bekleniyor.

Sezon başından bu yana pek çok önemli olayın geride kaldığı dizide, izleyiciyi daha neler bekliyor öngörmek mümkün değil!

Sezon başından bu yana pek çok önemli olayın geride kaldığı dizide, izleyiciyi daha neler bekliyor öngörmek mümkün değil!

Alev'in hayatını kaybetmesi, yeni oyuncular ve hepsinin birer birer diziden ayrılması, Görkem'in kendi dahil babasını ve çalışanları öldürmesi, Doğa ve Fatih'in ve hatta Kıvılcım'la Ömer'in yeniden bir araya gelmesi gibi pek çok meseleyi geride bıraktık.

Şimdi yeni kaoslarımıza odaklanmamız gereken Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın İlhami'yle zorla evlendirilme çabasına tanık oluyoruz.

Şimdi yeni kaoslarımıza odaklanmamız gereken Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın İlhami'yle zorla evlendirilme çabasına tanık oluyoruz.

Sürekli hastalıklı gibi lanse edilen Nursema'nın aşık olma hakkı bile elinden alınmışken, istediği kişiyle evlenememe ve sürekli eleştirilme durumları fena can sıkmaya başladı!

Tüm bunlar yaşanırken bir de Meri ve Mustafa arasında bir yakınlaşma oldu. Aslında yakınlaşma derken tatlı bir dertleşme, bir anlayış da denebilir.

Tüm bunlar yaşanırken bir de Meri ve Mustafa arasında bir yakınlaşma oldu. Aslında yakınlaşma derken tatlı bir dertleşme, bir anlayış da denebilir.

Ama tabii ki biz ne yaptık? Hiç fırsat kaçırmadan bu ikiliyi hemen birbirine yakıştırdık!

Onlar sohbet ve muhabbetlerini biraz biraz artırırken, hiç beklenmedik bir olay yine geldi buldu bizi!

Onlar sohbet ve muhabbetlerini biraz biraz artırırken, hiç beklenmedik bir olay yine geldi buldu bizi!

Bu yakınlığı tek fark eden biz olmadığımız için Nilay da olaya el atmış görünüyor.

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Dertleşmeleri dikkatini çeken Nilay, "Gönüllü bakıcıyım ayağına Mustafa'yı mı söğüşlüyordun yoksa?" diyerek yine Nilaylığını konuşturdu!

Dertleşmeleri dikkatini çeken Nilay, "Gönüllü bakıcıyım ayağına Mustafa'yı mı söğüşlüyordun yoksa?" diyerek yine Nilaylığını konuşturdu!

Tabii Mustafa ve Meri şok! Bakalım neler olacak?

Fragmanı sizler için şöyle bırakalım:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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