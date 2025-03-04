Aklımıza Gelen Başımıza mı Geliyor? Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Meri ve Mustafa Yakınlaşması İçin Hesap Sordu!
Aklımıza Gelen Başımıza mı Geliyor? Kızılcık Şerbeti'nde Nilay, Meri ve Mustafa Yakınlaşması İçin Hesap Sordu!
Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde Nursema'nın İlhami'yle zorla evlilik sürecine sokulması işleniyor. Aynı zamanda Doğa'nın 'sonradan görme' tavırlarının da yer aldığı dizide alttan alta bir yasak aşka doğru da ilerliyoruz. 2 hafta önceki bölümde izleyicide uyanan 'Meri ve Mustafa olur mu?' fikri ilmek ilmek işlenmeye devam ediyor. Samimiyetleri dikkatlerden kaçmayan ikili bu yakınlıkla Nilay'ın radarından da kaçamadı ve tabii ki olanlar oldu!
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3. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, bu sezon da 10+ reytinglerle gününün zirvesinde yer almaya devam ediyor.
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Sezon başından bu yana pek çok önemli olayın geride kaldığı dizide, izleyiciyi daha neler bekliyor öngörmek mümkün değil!
Şimdi yeni kaoslarımıza odaklanmamız gereken Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın İlhami'yle zorla evlendirilme çabasına tanık oluyoruz.
Tüm bunlar yaşanırken bir de Meri ve Mustafa arasında bir yakınlaşma oldu. Aslında yakınlaşma derken tatlı bir dertleşme, bir anlayış da denebilir.
Onlar sohbet ve muhabbetlerini biraz biraz artırırken, hiç beklenmedik bir olay yine geldi buldu bizi!
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Dertleşmeleri dikkatini çeken Nilay, "Gönüllü bakıcıyım ayağına Mustafa'yı mı söğüşlüyordun yoksa?" diyerek yine Nilaylığını konuşturdu!
Fragmanı sizler için şöyle bırakalım:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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