Bizim de Gözümüzden Kaçmadı! Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ile Meri Olur mu Dersiniz?
Bizim de Gözümüzden Kaçmadı! Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ile Meri Olur mu Dersiniz?
Geçtiğimiz akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Mustafa ile Meri arasındaki çekimi görmeyen yoktur. Mustafa evli ama bu dizide neler olmadı ki? O an bizim de gözümüzden kaçmadı. Sosyal medyada ikili çok yakıştırıldı. Yorum üstüne yorum paylaşıldı.
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü ekrana damgasını vurdu.
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Mustafa, eşi Nilay'ın mutluluğu için dört dönerken işittiği laf çok ağırına gitti.
Meri, Mustafa'yı kimsenin görmediği gibi gördü.
Mustafa ve Meri mi? Neden olmasın?
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Enerjiyi fark edenler burada mı?
Ya da olmayacak duaya amin diyenler burada mı?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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