Bizim de Gözümüzden Kaçmadı! Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ile Meri Olur mu Dersiniz?

Geçtiğimiz akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Mustafa ile Meri arasındaki çekimi görmeyen yoktur. Mustafa evli ama bu dizide neler olmadı ki? O an bizim de gözümüzden kaçmadı. Sosyal medyada ikili çok yakıştırıldı. Yorum üstüne yorum paylaşıldı.