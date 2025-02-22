onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Bizim de Gözümüzden Kaçmadı! Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ile Meri Olur mu Dersiniz?

Bizim de Gözümüzden Kaçmadı! Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ile Meri Olur mu Dersiniz?

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.02.2025 - 09:29

Geçtiğimiz akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Mustafa ile Meri arasındaki çekimi görmeyen yoktur. Mustafa evli ama bu dizide neler olmadı ki? O an bizim de gözümüzden kaçmadı. Sosyal medyada ikili çok yakıştırıldı. Yorum üstüne yorum paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü ekrana damgasını vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü ekrana damgasını vurdu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Doğa'nın aldığı ev gündemdeydi. Nilay da bu yüzden Mustafa'ya trip atmaya devam ediyordu. Tribin boyutunu biraz abarttı.

Mustafa, eşi Nilay'ın mutluluğu için dört dönerken işittiği laf çok ağırına gitti.

Mustafa, eşi Nilay'ın mutluluğu için dört dönerken işittiği laf çok ağırına gitti.

Nilay, Mustafa'ya ev alamadığı için 'Pısırık' dedi. Çiftin araları bozuldu. Mustafa gece kalkıp mutfakta kafa dinlemek isterken Meri ile karşılaştı.

Meri, Mustafa'yı kimsenin görmediği gibi gördü.

Meri, Mustafa'yı kimsenin görmediği gibi gördü.

Evde ve iş yerinde sürekli aşağılanan Mustafa'ya, Meri kendi değerini hatırlattı. Mustafa kısacık o sohbette ilk kez bu kadar önemsendiğini hissetti. O sahne izleyicinin kafasında ışıklar yaktı.

Mustafa ve Meri mi? Neden olmasın?

Mustafa ve Meri mi? Neden olmasın?

Meri'nin Mustafa'nın kalbini görmesi herkesi çok etkiledi. İster istemez bu ikili olsa ne güzel olurmuş, diye düşündürdü. Bazen enerji her şeydir, resmî olarak olmasa da ruhen shipliyoruz!

O sahneye ve gelen yorumlara bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enerjiyi fark edenler burada mı?

Enerjiyi fark edenler burada mı?
twitter.com

Ya da olmayacak duaya amin diyenler burada mı?

Ya da olmayacak duaya amin diyenler burada mı?
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın