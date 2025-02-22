Dizide Gerilim mi Yaşandı? Çetin Tekindor'un İsmi Yalı Çapkını'ndan Çıkarıldı!
Dizide Gerilim mi Yaşandı? Çetin Tekindor'un İsmi Yalı Çapkını'ndan Çıkarıldı!
Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18929936...
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını finale doğru koşar adım gidiyor. Dizinin son günlerinde yaptığı bir hamle ise herkesi şaşırttı. Bir sosyal medya kullanıcısının fark ettiği detaya göre, dizinin jeneriğinden usta oyuncu Çetin Tekindor'un ismi çıkarıldı. Peki ya neden? İddialar Tekindor'un dizinin gidişatı nedeniyle diziden ayrıldığı yönünde.
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Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Yalı Çapkını finale yaklaştı.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı dizi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
"Fısıldayan ADAM"ın paylaşımına göre dizinin jeneriğinden usta oyuncu Çetin Tekindor'un ismi çıkarıldı.
İşte izleyiciden gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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