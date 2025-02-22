Dizide Gerilim mi Yaşandı? Çetin Tekindor'un İsmi Yalı Çapkını'ndan Çıkarıldı!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını finale doğru koşar adım gidiyor. Dizinin son günlerinde yaptığı bir hamle ise herkesi şaşırttı. Bir sosyal medya kullanıcısının fark ettiği detaya göre, dizinin jeneriğinden usta oyuncu Çetin Tekindor'un ismi çıkarıldı. Peki ya neden? İddialar Tekindor'un dizinin gidişatı nedeniyle diziden ayrıldığı yönünde.