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Dizide Gerilim mi Yaşandı? Çetin Tekindor'un İsmi Yalı Çapkını'ndan Çıkarıldı!

Dizide Gerilim mi Yaşandı? Çetin Tekindor'un İsmi Yalı Çapkını'ndan Çıkarıldı!

yalı çapkını
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.02.2025 - 08:55

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını finale doğru koşar adım gidiyor. Dizinin son günlerinde yaptığı bir hamle ise herkesi şaşırttı. Bir sosyal medya kullanıcısının fark ettiği detaya göre, dizinin jeneriğinden usta oyuncu Çetin Tekindor'un ismi çıkarıldı. Peki ya neden? İddialar Tekindor'un dizinin gidişatı nedeniyle diziden ayrıldığı yönünde.

Kaynak: https://x.com/huyde12/status/18929936...
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Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Yalı Çapkını finale yaklaştı.

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Yalı Çapkını finale yaklaştı.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda son zamanlarda işler pek de iyiye gitmiyor. Eskisi gibi reyting puanlarına ulaşamayan dizi, kemik izleyicisini de kaybetmiş durumda. Bu nedenle final yakın.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı dizi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı dizi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dizinin ilk bölümünden bu yana izleyicinin kalbini kazanan Çetin Tekindor'un hayat verdiği Halis Ağa karakteri daha önce bir kez ortadan kaybolmuştu. Yine benzer bir durum yaşanıyor olabilir.

"Fısıldayan ADAM"ın paylaşımına göre dizinin jeneriğinden usta oyuncu Çetin Tekindor'un ismi çıkarıldı.

"Fısıldayan ADAM"ın paylaşımına göre dizinin jeneriğinden usta oyuncu Çetin Tekindor'un ismi çıkarıldı.

Bu hareket acaba dizide arka planda neler yaşandı, diye düşündürdü. İzleyenler artık Tekindor'un bıktığını söylediler.

Önce jenerik kısmına bakalım...

İşte izleyiciden gelen yorumlar...

İşte izleyiciden gelen yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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