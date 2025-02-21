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Bahar'daki Hamile Kadının Ameliyat Sahnesinde Canı Söz Konusuyken Annelik Mesajı Verilmesi Tepki Çekti

Bahar'daki Hamile Kadının Ameliyat Sahnesinde Canı Söz Konusuyken Annelik Mesajı Verilmesi Tepki Çekti

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.02.2025 - 09:20 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 09:22

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Hikayeye göre Bahar ve Timur hamile bir kadını ameliyata almıştı. Ancak kadının canı söz konusuydu ki Bahar, bebeği kurtarmak için hızlı karar verilmemesini savundu. Ancak Timur 'Duygularını işine karıştırma.' diyerek annenin sağlığını önemsedi. O anlarda yapılan 'annelik vurgusu' sosyal medyada tartışma konusu oldu. İzleyenler tepki gösterdi.

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Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, son bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Bahar ve Timur’un ameliyat sahnesi, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu.

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, son bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Bahar ve Timur’un ameliyat sahnesi, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu.

Her yeni bölümüyle ekrana damgasını vuran Bahar'da bu kez tartışmalı bir sahne ekrana geldi. İzleyenler verilen mesaj üzerinden tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

Sahnede, hamile bir kadının ameliyatı sırasında Bahar, bebeğin kurtarılması için acele edilmemesi gerektiğini savundu.

Sahnede, hamile bir kadının ameliyatı sırasında Bahar, bebeğin kurtarılması için acele edilmemesi gerektiğini savundu.

Ancak Timur, “Duygularını işine karıştırma.” diyerek annenin sağlığını öncelikli tuttu. Eğer müdahale edilmezse vefat edeceğinden korkulan kadına dikkat çekildi. Yapılan bu 'annelik vurgusu', sosyal medyada pek çok izleyici tarafından eleştirildi.

Belki o sahne ekran başında birçoğumuzu rahatsız etmemiştir ancak sosyal medyada bazı izleyiciler, annenin hayatının öncelikli olması gerektiğini savundu.

Belki o sahne ekran başında birçoğumuzu rahatsız etmemiştir ancak sosyal medyada bazı izleyiciler, annenin hayatının öncelikli olması gerektiğini savundu.

Sahne ile ilgili kullanıcılar kadının anneliğinin ön plana çıkarılmasının sorunlu bir bakış açısı olduğunu dile getirdi. Tepkiler arasında 'Kadınların sadece annelik üzerinden tanımlanması yanlış.', 'Bebek değil, önce annenin hayatı önemli olmalı.' gibi yorumlar dikkat çekti.

Siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Haklı olan Bahar mı, Timur mu?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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