Bahar'daki Hamile Kadının Ameliyat Sahnesinde Canı Söz Konusuyken Annelik Mesajı Verilmesi Tepki Çekti
Bahar'daki Hamile Kadının Ameliyat Sahnesinde Canı Söz Konusuyken Annelik Mesajı Verilmesi Tepki Çekti
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Hikayeye göre Bahar ve Timur hamile bir kadını ameliyata almıştı. Ancak kadının canı söz konusuydu ki Bahar, bebeği kurtarmak için hızlı karar verilmemesini savundu. Ancak Timur 'Duygularını işine karıştırma.' diyerek annenin sağlığını önemsedi. O anlarda yapılan 'annelik vurgusu' sosyal medyada tartışma konusu oldu. İzleyenler tepki gösterdi.
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Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, son bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Bahar ve Timur’un ameliyat sahnesi, izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu.
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Sahnede, hamile bir kadının ameliyatı sırasında Bahar, bebeğin kurtarılması için acele edilmemesi gerektiğini savundu.
Belki o sahne ekran başında birçoğumuzu rahatsız etmemiştir ancak sosyal medyada bazı izleyiciler, annenin hayatının öncelikli olması gerektiğini savundu.
Kullanıcılardan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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