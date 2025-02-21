Bahar'daki Hamile Kadının Ameliyat Sahnesinde Canı Söz Konusuyken Annelik Mesajı Verilmesi Tepki Çekti

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Hikayeye göre Bahar ve Timur hamile bir kadını ameliyata almıştı. Ancak kadının canı söz konusuydu ki Bahar, bebeği kurtarmak için hızlı karar verilmemesini savundu. Ancak Timur 'Duygularını işine karıştırma.' diyerek annenin sağlığını önemsedi. O anlarda yapılan 'annelik vurgusu' sosyal medyada tartışma konusu oldu. İzleyenler tepki gösterdi.