Dizi Senaryolarının Sosyal Medya Tepkilerine Göre Şekillendiği İddiası Doğru Olabilir mi?

Son yıllarda televizyon dizileri ile ilgili çok konuşulan bir iddia var. Diziler sosyal medyadaki tepkilere göre değiştiriliyor, iddiası! Hatta bunun bazı örneklerine de yakın zamanda rastladık. Diziler, zaman zaman geleneksel hikaye anlatımından uzaklaşarak veya senaryoda belirgin bir değişiklik yaparak sosyal medyanın doğrudan etkisi altında şekillenmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak 'reyting kaygısı' gösteriliyor. Ancak bu iddianın doğruluğunu hiç tartışmadık. Bakalım, yapımcılarda veya senaristlerde işler gerçekten sosyal medya özelinde değiştirilebilir mi? Gelin, konuşalım...