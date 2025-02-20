Dizi Senaryolarının Sosyal Medya Tepkilerine Göre Şekillendiği İddiası Doğru Olabilir mi?
Dizi Senaryolarının Sosyal Medya Tepkilerine Göre Şekillendiği İddiası Doğru Olabilir mi?
Son yıllarda televizyon dizileri ile ilgili çok konuşulan bir iddia var. Diziler sosyal medyadaki tepkilere göre değiştiriliyor, iddiası! Hatta bunun bazı örneklerine de yakın zamanda rastladık. Diziler, zaman zaman geleneksel hikaye anlatımından uzaklaşarak veya senaryoda belirgin bir değişiklik yaparak sosyal medyanın doğrudan etkisi altında şekillenmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak 'reyting kaygısı' gösteriliyor. Ancak bu iddianın doğruluğunu hiç tartışmadık. Bakalım, yapımcılarda veya senaristlerde işler gerçekten sosyal medya özelinde değiştirilebilir mi? Gelin, konuşalım...
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Dizi izlemeyi sevenler bir süredir sosyal medyayı aktif şekilde yorumlarını yazmak için kullanıyor.
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Peki, sosyal medyada bir dizi ile ilgili yapılan yorumlar nasıl bir etkiye sahip?
Sonuç olarak, iddia haklı görünüyor. Dizi senaryolarının sosyal medyaya göre değiştirildiği doğru olabilir.
Bunun en yakın tanık olduğumuz örneklerinden biri Yalı Çapkını dizisi.
Oyuncular işsiz kalabilir, senaryo tamamen değişebilir, belki de önceden çekilmiş sahneler silinip yenileri çekilmek zorunda kalabilir.
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Yine bir soruyla bakalım: Bu durum sanatın doğasına mı hizmet ediyor, yoksa dizi senaryolarını yüzeysel bir tüketim nesnesine mi dönüştürüyor?
Neyse ki bu durum her zaman geçerli değil.
Öte yandan, sosyal medyanın olumlu etkilerini de göz ardı etmemek gerek.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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