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Dizi Senaryolarının Sosyal Medya Tepkilerine Göre Şekillendiği İddiası Doğru Olabilir mi?

Dizi Senaryolarının Sosyal Medya Tepkilerine Göre Şekillendiği İddiası Doğru Olabilir mi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.02.2025 - 18:34

Son yıllarda televizyon dizileri ile ilgili çok konuşulan bir iddia var. Diziler sosyal medyadaki tepkilere göre değiştiriliyor, iddiası! Hatta bunun bazı örneklerine de yakın zamanda rastladık. Diziler, zaman zaman geleneksel hikaye anlatımından uzaklaşarak veya senaryoda belirgin bir değişiklik yaparak sosyal medyanın doğrudan etkisi altında şekillenmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri olarak 'reyting kaygısı' gösteriliyor. Ancak bu iddianın doğruluğunu hiç tartışmadık. Bakalım, yapımcılarda veya senaristlerde işler gerçekten sosyal medya özelinde değiştirilebilir mi? Gelin, konuşalım...

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Dizi izlemeyi sevenler bir süredir sosyal medyayı aktif şekilde yorumlarını yazmak için kullanıyor.

Dizi izlemeyi sevenler bir süredir sosyal medyayı aktif şekilde yorumlarını yazmak için kullanıyor.

Özellikle Twitter, Instagram ve TikTok gibi platformlarda izleyiciler yorumlarını paylaşıyor. Dizi ile ilgili sahneleri paylaşıyor. Hatta çekimlerde teknik ekibin gözünden kaçan minik hataları bile fark edebiliyor.

Peki, sosyal medyada bir dizi ile ilgili yapılan yorumlar nasıl bir etkiye sahip?

Peki, sosyal medyada bir dizi ile ilgili yapılan yorumlar nasıl bir etkiye sahip?

Sosyal medyanın etkileme gücünün yüksek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle herhangi bir dizi ile ilgili yapılan iyi yorumlar diziye karşı tepkileri azaltırken, kötü yorumlar tepkileri çoğaltabilir. Hatta dizi ile ilgili paylaşılan ilgi çekici detaylar da dizinin farklı kitlelerce merak edilmesini sağlayabilir.

Sonuç olarak, iddia haklı görünüyor. Dizi senaryolarının sosyal medyaya göre değiştirildiği doğru olabilir.

Sonuç olarak, iddia haklı görünüyor. Dizi senaryolarının sosyal medyaya göre değiştirildiği doğru olabilir.

Son yıllarda sosyal medyanın gücü arttıkça, yapımcılar ve senaristler izleyici tepkilerini daha fazla dikkate almaya başladı. Özellikle Twitter, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yoğun tartışma yaratan sahneler, karakterler ve hikaye akışları, dizilerin ilerleyen bölümlerinde değişikliklere yol açabiliyor.

Bunun en yakın tanık olduğumuz örneklerinden biri Yalı Çapkını dizisi.

Bunun en yakın tanık olduğumuz örneklerinden biri Yalı Çapkını dizisi.

Yalı Çapkını dizisi sosyal medya etkisinin belirgin bir örneği olabilir. 3. sezon başında Seyran ve Ferit'in ayrılığına sosyal medyada yükselen tepkiler hikayenin gidişatını kökünden etkiledi.

Oyuncular işsiz kalabilir, senaryo tamamen değişebilir, belki de önceden çekilmiş sahneler silinip yenileri çekilmek zorunda kalabilir.

Oyuncular işsiz kalabilir, senaryo tamamen değişebilir, belki de önceden çekilmiş sahneler silinip yenileri çekilmek zorunda kalabilir.

Bu süreçte dizide hikayede devam edeceği ön görülen karakterler değişim nedeniyle gereksiz olabilir. Bu nedenle kadroda işten çıkarmalar olabilir. Ekibin aylardır sürdürdüğü emeği çöp olabilir.

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Yine bir soruyla bakalım: Bu durum sanatın doğasına mı hizmet ediyor, yoksa dizi senaryolarını yüzeysel bir tüketim nesnesine mi dönüştürüyor?

Yine bir soruyla bakalım: Bu durum sanatın doğasına mı hizmet ediyor, yoksa dizi senaryolarını yüzeysel bir tüketim nesnesine mi dönüştürüyor?

Öncelikle, izleyicinin geri bildirim vermesi ve yapımcıların buna kulak vermesi, izleyici-merkezli bir anlayışın göstergesidir. Bu iyi bir şey gibi dursa da dizilerin dramatik yapıları, karakter gelişimleri ve hikaye bütünlüğü, anlık sosyal medya tepkilerine göre değiştirildiğinde sanatsal bütünlük bozulabilir.

Neyse ki bu durum her zaman geçerli değil.

Neyse ki bu durum her zaman geçerli değil.

Bazı diziler, sosyal medya tepkilerine rağmen kendi hikaye akışlarına sadık kalıyor. Yine de popüler yapımların büyük çoğunluğu, izleyicinin ilgisini kaybetmemek adına sosyal medya geri bildirimlerini dikkate alıyor ve senaryolarını şekillendirebiliyor.

Öte yandan, sosyal medyanın olumlu etkilerini de göz ardı etmemek gerek.

Öte yandan, sosyal medyanın olumlu etkilerini de göz ardı etmemek gerek.

Örneğin, izleyici tepkileri bazı dizilerin daha kapsayıcı ve bilinçli hikayeler oluşturmasını sağlıyor. Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda sosyal medya baskısı, yapımcıları daha sorumlu bir hikaye anlatımına yönlendirebiliyor. 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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