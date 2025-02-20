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Müge Anlı'nın Yıllar Önce Canlı Yayında "Arapsaçı" Şarkısını Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Müge Anlı'nın Yıllar Önce Canlı Yayında "Arapsaçı" Şarkısını Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.02.2025 - 22:46

Müge Anlı'yı yıllardır sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programından tanıyoruz. Ancak o deneyimli gazeteciliğinin yanı sıra özel hayatında şan dersi alan, kanun çalan ve sanatla ilgili her şeye çok saygı duyan bir insan. Yıllar önce de Beyaz TV'de canlı yayında almış eline mikrofonu ve hiç görmediğimiz bir yönünü sergilemiş. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte, Müge Anlı'nın 'Arapsaçı' şarkısını söylediği anlar...

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Biz onu yıllardır evlerimize konuk ediyoruz. Müge Anlı, ekranların değişmeyen en başarılı gazetecilerinden biri.

Biz onu yıllardır evlerimize konuk ediyoruz. Müge Anlı, ekranların değişmeyen en başarılı gazetecilerinden biri.

2008 yılından bu yana ATV’de yayımlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile evlerimize konuk olan deneyimli gazeteci, şimdiye dek binlerce faili meçhul cinayeti aydınlattı. Kayıpları buldu. İnsanların yaralarını sarmayı başardı.

Müge Anlı, deyince aklımıza hep resmi işler gelebilir. Ancak o özel hayatında oldukça renkli bir kişilik.

Müge Anlı, deyince aklımıza hep resmi işler gelebilir. Ancak o özel hayatında oldukça renkli bir kişilik.

Müge Anlı yıllardır programlarında eğitime ne kadar önem verdiğini vurguladı. Yıllar önce okuma-yazma seferberliği başlattı. Kendinize bir hobi edinin, diye önerdi. İnsanlara bir meşguliyet bulmaları konusunda teşvik etti. O sırada kendisi de boş durmadı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, işi gereği hukuk eğitimi de aldı. Sanata önem veren ünlü isim, kanun çalmaya başladı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, işi gereği hukuk eğitimi de aldı. Sanata önem veren ünlü isim, kanun çalmaya başladı.

Hayata farklı yönlerden bakmak gerektiğini vurgulayan Anlı, hepimize örnek olacak şekilde sesini eğitmek için şan dersleri de aldığını açıklamıştı.

Bu çaba boşa değil elbette. Geçtiğimiz yıllarda canlı canlı onun güzel sesini de dinlemiştik.

Bu çaba boşa değil elbette. Geçtiğimiz yıllarda canlı canlı onun güzel sesini de dinlemiştik.

Yıllar önce Beyaz TV'de canlı yayında şarkı söylemiş, Müge Anlı. Hem de 'Arapsaçı' şarkısını! Kulaklarımızın pası silindi, ne diyelim.

İşte yeniden gündem olan Müge Anlı'nın canlı yayında şarkı söylediği o anlar👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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