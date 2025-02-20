Müge Anlı'nın Yıllar Önce Canlı Yayında "Arapsaçı" Şarkısını Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!

Müge Anlı'yı yıllardır sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programından tanıyoruz. Ancak o deneyimli gazeteciliğinin yanı sıra özel hayatında şan dersi alan, kanun çalan ve sanatla ilgili her şeye çok saygı duyan bir insan. Yıllar önce de Beyaz TV'de canlı yayında almış eline mikrofonu ve hiç görmediğimiz bir yönünü sergilemiş. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte, Müge Anlı'nın 'Arapsaçı' şarkısını söylediği anlar...