Müge Anlı'nın Yıllar Önce Canlı Yayında "Arapsaçı" Şarkısını Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Müge Anlı'nın Yıllar Önce Canlı Yayında "Arapsaçı" Şarkısını Söylediği Anlar Yeniden Gündem Oldu!
Müge Anlı'yı yıllardır sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programından tanıyoruz. Ancak o deneyimli gazeteciliğinin yanı sıra özel hayatında şan dersi alan, kanun çalan ve sanatla ilgili her şeye çok saygı duyan bir insan. Yıllar önce de Beyaz TV'de canlı yayında almış eline mikrofonu ve hiç görmediğimiz bir yönünü sergilemiş. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte, Müge Anlı'nın 'Arapsaçı' şarkısını söylediği anlar...
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Biz onu yıllardır evlerimize konuk ediyoruz. Müge Anlı, ekranların değişmeyen en başarılı gazetecilerinden biri.
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Müge Anlı, deyince aklımıza hep resmi işler gelebilir. Ancak o özel hayatında oldukça renkli bir kişilik.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, işi gereği hukuk eğitimi de aldı. Sanata önem veren ünlü isim, kanun çalmaya başladı.
Bu çaba boşa değil elbette. Geçtiğimiz yıllarda canlı canlı onun güzel sesini de dinlemiştik.
İşte yeniden gündem olan Müge Anlı'nın canlı yayında şarkı söylediği o anlar👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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