Müge Anlı'yı Defalarca Kez Emniyete Şikayet Ettikleri Ortaya Çıktı: Ünlü Sunucu Kayıplarını Arıyordu!
Müge Anlı'yı Defalarca Kez Emniyete Şikayet Ettikleri Ortaya Çıktı: Ünlü Sunucu Kayıplarını Arıyordu!
Müge Anlı canlı yayında başına gelenleri açıkladı. Bir süredir araştırdığı Mahir Ünlütaşkıran kaybını işlemeye devam ediyordu. Bugünkü yayına oğlunu bir kez bile aramayan anne katıldı. Müge Anlı kendisine neden oğlunu aramadığını sorunca kadının cevabı 'Parasızlık' oldu. Ünlü sunucu bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 'Öyleyse bizi nasıl emniyete şikayet ettiniz? Diğer oğlunuz ve gelininiz kaç kez polise gitti?!' diye konuştu. O açıklama izleyenleri de şaşırttı. Kadının karşılık olarak söylediği ise 'Pes' dedirtti.
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Müge Anlı, programında Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybını aramaya devam ediyor.
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Çünkü Umut'un ağabeyinin 8 aylık eşi Çiğdem ile ilişkisi vardı.
İşin tuhaf tarafı Umut'un ve Çiğdem Mahir'in annesi ile birlikte yaşamaya devam ediyordu.
Hakkındaki iddialara cevap vermek için anne Safiye Hanım canlı yayına katıldı.
Müge Anlı, kendisine "Neden oğlunuz ile ilgili bir kez bile kayıp ihbarında bulunmadınız?" diye sordu.
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Bu açıklama karşısında Anlı, şaşkınlığını gizleyemedi. Canlı yayında emniyete şikayet edildiğini açıkladı.
Kadının açıklaması bir kez daha "Pes" dedirtti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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