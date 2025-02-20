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Müge Anlı'yı Defalarca Kez Emniyete Şikayet Ettikleri Ortaya Çıktı: Ünlü Sunucu Kayıplarını Arıyordu!

Müge Anlı'yı Defalarca Kez Emniyete Şikayet Ettikleri Ortaya Çıktı: Ünlü Sunucu Kayıplarını Arıyordu!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.02.2025 - 17:16

Müge Anlı canlı yayında başına gelenleri açıkladı. Bir süredir araştırdığı Mahir Ünlütaşkıran kaybını işlemeye devam ediyordu. Bugünkü yayına oğlunu bir kez bile aramayan anne katıldı. Müge Anlı kendisine neden oğlunu aramadığını sorunca kadının cevabı 'Parasızlık' oldu. Ünlü sunucu bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 'Öyleyse bizi nasıl emniyete şikayet ettiniz? Diğer oğlunuz ve gelininiz kaç kez polise gitti?!' diye konuştu. O açıklama izleyenleri de şaşırttı. Kadının karşılık olarak söylediği ise 'Pes' dedirtti.

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Müge Anlı, programında Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybını aramaya devam ediyor.

Müge Anlı, programında Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybını aramaya devam ediyor.

2008 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde kaybolan 27 yaşındaki adamdan 17 yıldır haber alınamıyor. Annesi ve kardeşi bu olaya sessiz kalırken Mahir'i aramaya halası ve kuzeni geldi. Onlar da kardeşi Umut'tan şüphelendiklerini söylediler.

Çünkü Umut'un ağabeyinin 8 aylık eşi Çiğdem ile ilişkisi vardı.

Çünkü Umut'un ağabeyinin 8 aylık eşi Çiğdem ile ilişkisi vardı.

Hatta ağabeyi kaybolduktan sonra Çiğdem'den bir çocuğu bile olmuştu. İkilini ilişkisi Mahir kaybolmadan önce başlamış. Mahir ortalıktan kaybolduktan sonra da devam etmişti. Mahir döneminde doğan çocuğun da Umut'tan olduğu iddia ediliyordu.

İşin tuhaf tarafı Umut'un ve Çiğdem Mahir'in annesi ile birlikte yaşamaya devam ediyordu.

İşin tuhaf tarafı Umut'un ve Çiğdem Mahir'in annesi ile birlikte yaşamaya devam ediyordu.

Mahir'i kaybolduktan sonra ne annesi ne de kardeşi aramıştı. Ağabeyinin karısı ile aşk yaşayan Umut, kendi çocuğunu bile üstüne almamıştı. Çiğdem boşanma davası açmamıştı. Anne Safiye Hanım ise Umut ve Çiğdem'i koruyor; Mahir'i kötülüyordu.

Hakkındaki iddialara cevap vermek için anne Safiye Hanım canlı yayına katıldı.

Hakkındaki iddialara cevap vermek için anne Safiye Hanım canlı yayına katıldı.

Ne olduysa da o anlarda oldu. Safiye Hanım, Mahir'in Çiğdem'le zorla birlikte olduğunu, kumar oynadığını ve uyumsuz biri olduğunu anlattı. Sürekli Mahir'i kötülemeye devam eden Safiye Hanım, gelini Çiğdem'i Mahir'i o dönem aldatmasına rağmen koruması altına almıştı.

Müge Anlı, kendisine "Neden oğlunuz ile ilgili bir kez bile kayıp ihbarında bulunmadınız?" diye sordu.

Müge Anlı, kendisine "Neden oğlunuz ile ilgili bir kez bile kayıp ihbarında bulunmadınız?" diye sordu.

Safiye Hanım bu soruya 'Maddi durumumuz iyi değildi. Bir kuruşu zor buluyorduk. Umut çalışmıyordu. Ben yaşlı bakıyordum. Ekmek alacak param yoktu.' gibi yanıtlar verdi. Parasızlık yüzünden emniyete gidemediğini iddia etti.

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Bu açıklama karşısında Anlı, şaşkınlığını gizleyemedi. Canlı yayında emniyete şikayet edildiğini açıkladı.

Bu açıklama karşısında Anlı, şaşkınlığını gizleyemedi. Canlı yayında emniyete şikayet edildiğini açıkladı.

Anlı, 'Safiye Hanım emniyete gitmek bedava. Kimse sizden para istemez. Her şey parayla, diyorsanız. Benim ekibim sizin kaybınızı aramak için ordayken Çiğdem'le Umut kaç kere karakola gitti. Bizi şikayet ettiler. Bizi şikayet etmeye giderken paranız var da o zaman mı yok?' diye konuştu.

Kadının açıklaması bir kez daha "Pes" dedirtti.

Kadının açıklaması bir kez daha "Pes" dedirtti.

Safiye Hanım Müge Anlı ve ekibini emniyete şikayet ettiklerini doğruladı. Ek olarak neden daha önce emniyete gitmediğine de şöyle açıklık getirdi: 'Daha yeni yeni güçlendik.' 

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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