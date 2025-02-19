Esra Erol'un Programındaki Avukat Hülya Hanım'ı Konuşturmamasına İzleyenler Tepki Gösterdi!

Avukat Hülya Kuran, ATV'nin sevilen programı Esra Erol'danın uzun yıllardır konuğu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde ünlü sunucu Esra Erol'un, Avukat Hülya Hanım'ın sözünü kesmesi dikkat çekti. İzleyenler o anlara TikTok üzerinden tepki gösterdi. 'Esra Erol neden sürekli Avukat Hülya Hanım'ın sözünü kesiyor?' diye soran kullanıcılar eleştirel yorumlarda bulundu.