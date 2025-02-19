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Esra Erol'un Programındaki Avukat Hülya Hanım'ı Konuşturmamasına İzleyenler Tepki Gösterdi!

Esra Erol'un Programındaki Avukat Hülya Hanım'ı Konuşturmamasına İzleyenler Tepki Gösterdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.02.2025 - 18:29

Avukat Hülya Kuran, ATV'nin sevilen programı Esra Erol'danın uzun yıllardır konuğu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde ünlü sunucu Esra Erol'un, Avukat Hülya Hanım'ın sözünü kesmesi dikkat çekti. İzleyenler o anlara TikTok üzerinden tepki gösterdi. 'Esra Erol neden sürekli Avukat Hülya Hanım'ın sözünü kesiyor?' diye soran kullanıcılar eleştirel yorumlarda bulundu.

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Yıllardır Esra Erol'un programında yer alan Avukat Hülya Kuran'ı yorumları ile çok seviyoruz.

Yıllardır Esra Erol'un programında yer alan Avukat Hülya Kuran'ı yorumları ile çok seviyoruz.

Esra Erol'un özel hayatında iyi bir arkadaşı olan ve birlikte kariyer yolculuğunda uzun yıllardır birlikte yürüyen ikiliyi ekranlarda görmekten çok mutluyuz.

Esra Erol'un özel hayatında iyi bir arkadaşı olan ve birlikte kariyer yolculuğunda uzun yıllardır birlikte yürüyen ikiliyi ekranlarda görmekten çok mutluyuz.

Yine de zaman zaman programda yaşanan anlar izleyicilerin dikkatini çekerek gerginlik dedikodularına sebep olabiliyor.

Yine de zaman zaman programda yaşanan anlar izleyicilerin dikkatini çekerek gerginlik dedikodularına sebep olabiliyor.

Buna benzer bir söylenti TikTok'ta başladı. TikTok üzerinden Esra Erol'un geçtiğimiz bölümlerinden paylaşılan bir an gündem oldu.

Buna benzer bir söylenti TikTok'ta başladı. TikTok üzerinden Esra Erol'un geçtiğimiz bölümlerinden paylaşılan bir an gündem oldu.

Esra Erol'da programında Avukat Hülya Hanım'ın söz aldığı sırada konuşmasını tamamlayamaması dikkat çekti.

Esra Erol'da programında Avukat Hülya Hanım'ın söz aldığı sırada konuşmasını tamamlayamaması dikkat çekti.
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Esra Erol izleyicileri yorumlara "Sürekli böyle oluyor. Hülya Hanım asla konuşturulmuyor." diye yazdı.

Esra Erol izleyicileri yorumlara "Sürekli böyle oluyor. Hülya Hanım asla konuşturulmuyor." diye yazdı.

Avukat Hülya Hanım'ın Esra Erol tarafından sürekli sözünün kesildiğini söyleyen kullanıcılar, "Neden kadını konuşturmuyorsunuz?" diye yazdı.

Avukat Hülya Hanım'ın Esra Erol tarafından sürekli sözünün kesildiğini söyleyen kullanıcılar, "Neden kadını konuşturmuyorsunuz?" diye yazdı.

Önce o anları izleyelim👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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