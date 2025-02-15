Ece Üner Kadın Programlarını Yerden Yere Vurdu: "Böyle Bir Program Sunarak Hayatımın Hatasını Yaptım!"
Ece Üner Kadın Programlarını Yerden Yere Vurdu: "Böyle Bir Program Sunarak Hayatımın Hatasını Yaptım!"
Ünlü sunucu Ece Üner, Halk TV ana haber bülteninde gündüz kuşağı kadın programlarını gündeme getirdi. Üner, RTÜK'ün geçtiğimiz günlerde haber kanallarında yayınlanan olumsuz haberler konusunda yaptırım açıklamasına tepki gösterdi. Ünlü sunucu 'Haber programlarına değil, kadın programlarına bir bakın.' dedi. Zamanında kendisinin de kadın programı sunarak hata yaptığının altını çizdi.
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Ünlü sunucu Ece Üner, Halk TV ana haber bülteninde gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları hakkında konuştu.
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Üner, "Yıllar önce Sadakatsiz dizisinde aldatma konusu işlendiği için RTÜK ceza vermişti. Aynı saatlerde Esra Erol'da bir kadın komşusundan çocuk yapmak için eşiyle anlaşmıştı. Ama o programa ceza verilmedi." dedi.
"Sana yasal bana yasak." diyen ünlü sunucu sözlerine RTÜK'ün haber kanallarına yaptırım açıklaması ile devam etti.
Üner, RTÜK'ün haberlerde ülkemizde hep olumsuz olaylar olduğu gösteriliyor, açıklamasına "Haberler yerine kadın programlarında neler olduğuna bir bakın." dedi.
Kendisi de daha önce "Ece Üner ile Susma" adlı gündüz kuşağını sunmuş olan Üner, "Daha önce 4 ay böyle bir program sunma gafletine kapıldım. Hayatımın hatasıydı." dedi.
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Programda başarısız olduğunu söyleyen Üner, "İyi ki de başarısız olmuşum." diye sözlerini bitirdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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