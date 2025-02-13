Müge Anlı Kardeşinin Karısını Hamile Bırakıp "Tek Seferlikti" Diyen Adama Ağır Konuştu!

Müge Anlı'da işlenen bir kayıp olayının iç yüzünden daha çarpık ilişkiler çıktı. Halası ve kuzeninin '17 yıldır ortada yok.' diyerek aramaya geldiği Mahir Ünlütaşkıran’ı kardeşi Umut'un öldürdüğünden şüpheleniliyor. Çünkü Umut, abisi kaybolduğu sırada karısı Çiğdem'le ilişki yaşamaya başlıyor. Hatta bir de çocuk yapıyor. Müge Anlı'ya iddialara yanıt vermek için çıkan Umut, ilişkiyi 'Tek seferlikti' diye savunup annesi de Mahir'i aramaya gelen akrabalara hakaret edince ünlü sunucu ağır konuştu.