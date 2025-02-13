Müge Anlı Kardeşinin Karısını Hamile Bırakıp "Tek Seferlikti" Diyen Adama Ağır Konuştu!
Müge Anlı Kardeşinin Karısını Hamile Bırakıp "Tek Seferlikti" Diyen Adama Ağır Konuştu!
Müge Anlı'da işlenen bir kayıp olayının iç yüzünden daha çarpık ilişkiler çıktı. Halası ve kuzeninin '17 yıldır ortada yok.' diyerek aramaya geldiği Mahir Ünlütaşkıran’ı kardeşi Umut'un öldürdüğünden şüpheleniliyor. Çünkü Umut, abisi kaybolduğu sırada karısı Çiğdem'le ilişki yaşamaya başlıyor. Hatta bir de çocuk yapıyor. Müge Anlı'ya iddialara yanıt vermek için çıkan Umut, ilişkiyi 'Tek seferlikti' diye savunup annesi de Mahir'i aramaya gelen akrabalara hakaret edince ünlü sunucu ağır konuştu.
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Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran’ı kardeşi Umut'un öldürdüğün şüpheleniliyor. Çünkü Umut, abisinin 8 aylık karısı ile ilişki yaşadığını doğruladı.
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Mahir'in kaybolduğu dönem samimiyetlerinden şüphelenilen Umut ve abisinin eşi Çiğdem, Mahir kaybolduktan sonra bir de çocuk yapıyor.
Ancak tüm bunlar sanki normal bir şeymiş gibi herkes hayatına devam ediyor. Üstelik Mahir 17 senedir ortalıkta yokken ve babası şüpheli şekilde vefat etmişken...
Mahir'i aramak için Müge Anlı'ya önce kuzeni ve halası katılmıştı. Daha sonra teyzesinin kızları da stüdyoya geldi.
Bugünkü yayına şüphelerin odağındaki isimler Çiğdem ve Umut'un yanı sıra Mahir'in annesi de katıldı.
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Ancak anne, stüdyodaki akrabalarına hakaret etti. Kaybın araştırılmasına yardımcı olmak yerine önce yüzünü gizledi.
Ardından Umut, ağabeyinin karısını hamile bırakması ile ilgili "Tek seferlikti" diye kendini savundu.
Tüm bu açıklamalar ve olanlar karşısında sinirlenen Müge Anlı, "Konuklarıma laf söyletmem, size de söyletmem. Hanımefendi siz neden onlara kızıyorsunuz? Oğlunuza bir şey söylemiyorsunuz?" diye sordu.
Umut'a ise "Annenin yüzüne nasıl bakıyorsun? Nasıl hayatınıza hiçbir şey yokmuş gibi devam edebiliyorsunuz?" dedi.
Anneye "Gelininize yaptığı ahlaksızlığı niye sormadınız?" diye konuşan Müge Anlı, izleyenlerin duygularına tercüman oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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