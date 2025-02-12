Esra Erol'da Özge Parasıyla İmaj Değiştirdiğini İddia Ettiği Sevgilisi Sait'in Peruğunu Kafasından Çıkardı!

Esra Erol'a Özge ve Sait'in hikayesi damga vurdu. Vefat eden 'Yürüyen Adam' lakaplı Neşet Turan'ın eşi olan Özge, eşinin kaybının ardından aldığı parayı yeni sevgilisine kaptırdığını iddia etti. Sait Ekrem Bereketlioğlu ile aşk yaşamaya başlayan Özge, paraları ile peruk yaptırdığını söylemişti. Esra Erol'un yayınında yüzleşen çiftin kavgası yayın sonrası da devam etti. Özge, Sait'e saldırarak peruğunu kafasından çıkardı.