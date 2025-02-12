Esra Erol'da Özge Parasıyla İmaj Değiştirdiğini İddia Ettiği Sevgilisi Sait'in Peruğunu Kafasından Çıkardı!
Esra Erol'da Özge Parasıyla İmaj Değiştirdiğini İddia Ettiği Sevgilisi Sait'in Peruğunu Kafasından Çıkardı!
Esra Erol'a Özge ve Sait'in hikayesi damga vurdu. Vefat eden 'Yürüyen Adam' lakaplı Neşet Turan'ın eşi olan Özge, eşinin kaybının ardından aldığı parayı yeni sevgilisine kaptırdığını iddia etti. Sait Ekrem Bereketlioğlu ile aşk yaşamaya başlayan Özge, paraları ile peruk yaptırdığını söylemişti. Esra Erol'un yayınında yüzleşen çiftin kavgası yayın sonrası da devam etti. Özge, Sait'e saldırarak peruğunu kafasından çıkardı.
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Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'dan dolandırıldığını söyleyerek yardım isteyen Özge Turan, sosyal medya fenomeni ‘Yürüyen Adam’ lakaplı Neşet Turan’ın eşiydi.
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Neşet Turan'ın vefatının ardından ölüm tazminatı olarak ödenen 700 bin lira alan Özge, bu parayı aşık olduğu Sait'e kaptırdığını söyledi.
Sait Ekrem Bereketlioğlu canlı yayına katıldı ve parayı birlikte harcadıklarını belirtti. Özge Hanım'dan ekstra para almadığının altını çizdi.
Ancak Özge, Sait'in onun parasıyla kendisine peruk yaptırdığını söylüyordu. Sait ise "Sosyal medyada tanışıp gerçekte buluşunca beni beğenmedi, benim saçım yok. O yüzden peruk yaptırdım." diyordu.
Stüdyoda yüzleşen çiftin anlaşmazlığı dışarıya da yansıdı. Program sonrası görüşen çifti muhabirler zor ayırdı.
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Özge, 4 çocuğunun parasını yediğini iddia ederek öfkesini Sait'in peruğundan çıkardı. Adama saldıran Özge, kafasından peruğu çıkardı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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