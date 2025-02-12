onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Esra Erol'da Özge Parasıyla İmaj Değiştirdiğini İddia Ettiği Sevgilisi Sait'in Peruğunu Kafasından Çıkardı!

Esra Erol'da Özge Parasıyla İmaj Değiştirdiğini İddia Ettiği Sevgilisi Sait'in Peruğunu Kafasından Çıkardı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.02.2025 - 21:21

Esra Erol'a Özge ve Sait'in hikayesi damga vurdu. Vefat eden 'Yürüyen Adam' lakaplı Neşet Turan'ın eşi olan Özge, eşinin kaybının ardından aldığı parayı yeni sevgilisine kaptırdığını iddia etti. Sait Ekrem Bereketlioğlu ile aşk yaşamaya başlayan Özge, paraları ile peruk yaptırdığını söylemişti. Esra Erol'un yayınında yüzleşen çiftin kavgası yayın sonrası da devam etti. Özge, Sait'e saldırarak peruğunu kafasından çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'dan dolandırıldığını söyleyerek yardım isteyen Özge Turan, sosyal medya fenomeni ‘Yürüyen Adam’ lakaplı Neşet Turan’ın eşiydi.

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'dan dolandırıldığını söyleyerek yardım isteyen Özge Turan, sosyal medya fenomeni ‘Yürüyen Adam’ lakaplı Neşet Turan’ın eşiydi.

Neşet Turan'ın vefatının ardından ölüm tazminatı olarak ödenen 700 bin lira alan Özge, bu parayı aşık olduğu Sait'e kaptırdığını söyledi.

Neşet Turan'ın vefatının ardından ölüm tazminatı olarak ödenen 700 bin lira alan Özge, bu parayı aşık olduğu Sait'e kaptırdığını söyledi.

Sait Ekrem Bereketlioğlu canlı yayına katıldı ve parayı birlikte harcadıklarını belirtti. Özge Hanım'dan ekstra para almadığının altını çizdi.

Sait Ekrem Bereketlioğlu canlı yayına katıldı ve parayı birlikte harcadıklarını belirtti. Özge Hanım'dan ekstra para almadığının altını çizdi.

Ancak Özge, Sait'in onun parasıyla kendisine peruk yaptırdığını söylüyordu. Sait ise "Sosyal medyada tanışıp gerçekte buluşunca beni beğenmedi, benim saçım yok. O yüzden peruk yaptırdım." diyordu.

Ancak Özge, Sait'in onun parasıyla kendisine peruk yaptırdığını söylüyordu. Sait ise "Sosyal medyada tanışıp gerçekte buluşunca beni beğenmedi, benim saçım yok. O yüzden peruk yaptırdım." diyordu.

Stüdyoda yüzleşen çiftin anlaşmazlığı dışarıya da yansıdı. Program sonrası görüşen çifti muhabirler zor ayırdı.

Stüdyoda yüzleşen çiftin anlaşmazlığı dışarıya da yansıdı. Program sonrası görüşen çifti muhabirler zor ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özge, 4 çocuğunun parasını yediğini iddia ederek öfkesini Sait'in peruğundan çıkardı. Adama saldıran Özge, kafasından peruğu çıkardı.

Özge, 4 çocuğunun parasını yediğini iddia ederek öfkesini Sait'in peruğundan çıkardı. Adama saldıran Özge, kafasından peruğu çıkardı.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın