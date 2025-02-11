Çığlıklar Koptu! Survivor'da Batuhan'ın Burnunun Üstüne Düştüğü Anlar İzleyenlerin İçini Sızlattı!
Çığlıklar Koptu! Survivor'da Batuhan'ın Burnunun Üstüne Düştüğü Anlar İzleyenlerin İçini Sızlattı!
Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Batuhan Gökgöz, feci bir kaza geçirdi. Survivor'ın bu akşamki fragmanında yer alan görüntüler herkesi şoke etti. Adada çığlıklar koparken yarışmacılar yüzlerini buruşturarak Batuhan'ın o hallerine bakamadılar bile. Batuhan'ın 'Burnum' diye bağırmasından anlaşılan yüzüstü çakıldığı yerde burnu zarar gördü. İzlerken acısını hissettik. İşte o anlar...
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Survivor 2025 All Star tüm heyecanı ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Yeni bölümde bizleri yine şaşırtacak bir olay yaşandı.
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Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Batuhan Gökgöz, feci bir kaza geçirdi. Batuhan'ın suya daldığı sırada yüzüstü burnunu bir yere vurduğu fragmandan anlaşılıyor.
Batuhan'ın yüzünü tutarak feryat ettiği anlarda ise yarışmacı arkadaşları ona bakamıyor bile.
Acısı yüzünden anlaşılan Batuhan'ı izlerken seyircilerin içi sızladı. İşte o anlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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