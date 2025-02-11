Çığlıklar Koptu! Survivor'da Batuhan'ın Burnunun Üstüne Düştüğü Anlar İzleyenlerin İçini Sızlattı!

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosuna dahil olan Batuhan Gökgöz, feci bir kaza geçirdi. Survivor'ın bu akşamki fragmanında yer alan görüntüler herkesi şoke etti. Adada çığlıklar koparken yarışmacılar yüzlerini buruşturarak Batuhan'ın o hallerine bakamadılar bile. Batuhan'ın 'Burnum' diye bağırmasından anlaşılan yüzüstü çakıldığı yerde burnu zarar gördü. İzlerken acısını hissettik. İşte o anlar...