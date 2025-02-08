MasterChef'te Kızgın Yağ ile Yüzü Yanan Beyza Yarışma Sonrası Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı!
MasterChef'te Kızgın Yağ ile Yüzü Yanan Beyza Yarışma Sonrası Yaşadığı Zorlu Süreci Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=QB_vo...
MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza Huri Aydın, Milliyet YouTube kanalına verdiği röportajda yüzünün yandığı dönemden bahsetti. Yarışmada feci bir kaza geçiren Beyza'nın yüzüne kızgın yağ sıçramıştı. O dönem yaşadığı zorluklar, tedavi süreci ve iyileşme hikayesinden bahseden Beyza, sevenlerini duygulandırdı. İşte, yarışma sonrası Beyza'dan açıklamalar...
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MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz sezon hafızalardan uzun süre silinmeyecek feci bir kaza yaşandı.
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Yemek yaparken yüzüne kızgın yağ sıçrayan yarışmacı Beyza, bir süre yarışmadan uzak kaldı. Tedavisi günlerce devam etti.
Hatta yarışmadan ayrılacağını düşünenler bile olmuştu. Anca o sargılarına rağmen yarışmada mücadele etmeye devam etti.
MasterChef 2024 sezonu şampiyonu Onur olduktan sonra yarışmacılar özel hayatlarında projelerini duyurmaya başladılar. Bu süreçte medyanın ilgisini çeken isimlerden olan Beyza Huri Aydın, Milliyet YouTube kanalına röportaj verdi.
Beyza'ya yarışmada yaşadığı feci kaza sorulunca duygularını anlattı. Yarışma sonrası ilk kez ekranda gördüğümüz Beyza, "Ben zaten o haftanın başında hiç iyi değildim. İçimde bir sıkıntı vardı. Kazadan sonra telaşlanmadım aksine olan oldu, diye düşünüp rahatladım." dedi.
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"Herkes nasıl bu kadar sakin kalabildin, diye sordu ama zaten başıma bir şey geleceğini hissetmiştim. Acun Medya'ya çok teşekkür ediyorum çünkü tedavi sürecimde çok destek oldular. Yüzümde iz bile kalmadı." dedi.
"Yarışmayı bırakmayı düşündüm." diyen Beyza, "Yolun yarısını geçmiştim. Burda bırakmak benim için pişmanlık olurdu." dedi.
Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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