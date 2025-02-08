"Rezillik!": Survivor'da Adem, Sedat Kavgasında Paylaşım Yapan Nagihan Karadere'ye Tepki Yağdı!
"Rezillik!": Survivor'da Adem, Sedat Kavgasında Paylaşım Yapan Nagihan Karadere'ye Tepki Yağdı!
Survivor 2025'te izleyenleri şaşırtan bir kavga yaşandı. Adem ve Sedat adada birbirlerine girdi ancak olayın şiddeti herkesi dumur etti. Adem neredeyse Sedat'ı kaldırıp fırlatmış gibi görünüyordu. O anların ardından sosyal medya bu kavgayla çalkalanmaya başladı. Eski Survivor yarışmacısı Nagihan da paylaşımlara dahil olup tepki gören isimlerdendi.
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Survivor 2025 yeni bölüm fragmanını görenler ağızlarını kapatıyor çünkü daha önce rastlamadığımız türden şiddetli bir kavga yaşandı.
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Adem ve Sedat'ın birbirine girdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. İzleyenlerden kesinlikle diskalifiye olmalı ya da ağır bir ceza alır, gibi yorumlar geldi.
Adem'in neredeyse Sedat'ı kaldırıp fırlatacak olduğu görüntülerin ardından yorum yapanlardan biri de eski Survivor yarışmacısı Nagihan'dı.
Nagihan Karadere, "Adem'le Sedat kavga ediyor. Ben niye TT oluyorum?" diye yaptığı paylaşımla sosyal medyada kendisi hakkında konuşulduğunu belirtti.
"Aaa konu şimdi anlaşıldı 🫢 İtme olayı mı gündem olmuş vay arkadaş pes! Tamam haklısınız devam o zaman. Sorry gençler." diye yazan Nagihan, geçtiğimiz sezon Aleyna'yı ittiği anları kastediyordu.
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Nagihan'a bu paylaşımı nedeniyle kullanıcılardan tepki yükseldi. "Biraz utansaydın, böyle şey yazılır mı, neden dalga geçiyorsun?" diye sordular.
Nagihan, Aleyna Kalaycıoğlu'nu konsey sırasında itmişti.
Hem arkadaşlarından hem de yapımdan tepki almıştı.
Şimdi bu olay yeniden gündeme geldi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Olay Adem-Sedat kavgasına benziyor mu?
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Nagihan'ın yazdıklarına ne diyorsunuz?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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