"Rezillik!": Survivor'da Adem, Sedat Kavgasında Paylaşım Yapan Nagihan Karadere'ye Tepki Yağdı!

Survivor 2025'te izleyenleri şaşırtan bir kavga yaşandı. Adem ve Sedat adada birbirlerine girdi ancak olayın şiddeti herkesi dumur etti. Adem neredeyse Sedat'ı kaldırıp fırlatmış gibi görünüyordu. O anların ardından sosyal medya bu kavgayla çalkalanmaya başladı. Eski Survivor yarışmacısı Nagihan da paylaşımlara dahil olup tepki gören isimlerdendi.