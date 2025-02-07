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Diskalifiyelik Hareketler! Survivor'da Adem, Sedat'ı Resmen Tutup Fırlattı

Diskalifiyelik Hareketler! Survivor'da Adem, Sedat'ı Resmen Tutup Fırlattı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.02.2025 - 00:43 Son Güncelleme: 08.02.2025 - 00:57

Survivor 2025'te geçtiğimiz sezonlar gibi kaos ve kavga eksik olmuyor. Yeni bölüm fragmanına ise Adem ve Çılgın Sedat arasındaki tartışma damga vurdu. Sedat'ın üzerine 'Ne gülüyorsun?' diyerek yürüyen Adem, Sedat'ı resmen tutup fırlattı.

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Kaosun eksik olmadığı Survivor'a Adem'in yedeklerden gelen yarışmacılarla tartışmaları damga vuruyor.

Kaosun eksik olmadığı Survivor'a Adem'in yedeklerden gelen yarışmacılarla tartışmaları damga vuruyor.

İlk önce Hikmet'le tartışan Adem, yeni bölüm fragmanında Sedat'la birbirine giriyor.

İlk önce Hikmet'le tartışan Adem, yeni bölüm fragmanında Sedat'la birbirine giriyor.

"Ne gülüyorsun?" diyerek Sedat'ın üzerine yürüyen Adem'in temas ettiği blurlu görüntülerde bile belli olurken söz konusu anların diskalifiyeye sebep olması bekleniyor.

"Ne gülüyorsun?" diyerek Sedat'ın üzerine yürüyen Adem'in temas ettiği blurlu görüntülerde bile belli olurken söz konusu anların diskalifiyeye sebep olması bekleniyor.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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