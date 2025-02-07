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Yüsra Geyik'ten Yıllar Sonra "Arka Sokaklar" Paylaşımı Geldi

Yüsra Geyik'ten Yıllar Sonra "Arka Sokaklar" Paylaşımı Geldi

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2025 - 23:37

Türk televizyonlarının efsane dizisi Arka Sokaklar 700. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bu enfes başarısına dizide Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten de tebrik geldi. Akıllara ise 'Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri döner mi?' sorusu geldi.

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Kanal D'nin 19 sezondur popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen dizisi Arka Sokaklar'ın 700. bölümü yayınlandı.

Kanal D'nin 19 sezondur popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen dizisi Arka Sokaklar'ın 700. bölümü yayınlandı.

Dizinin 700. bölümü büyük heyecan yaratırken 15. sezonda kadrodan ayrılan Yüsra Geyik'ten de paylaşım geldi.

Dizinin 700. bölümü büyük heyecan yaratırken 15. sezonda kadrodan ayrılan Yüsra Geyik'ten de paylaşım geldi.

Geçtiğimiz günlerde Bir Gece Masalı dizisinden ayrılan Geyik'in bu hamlesi, "Diziye geri mi dönecek?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Bir Gece Masalı dizisinden ayrılan Geyik'in bu hamlesi, "Diziye geri mi dönecek?" sorusunu da beraberinde getirdi.

İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı:

İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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