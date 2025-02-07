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Eşinden Kendisini Aldattığı İçin 200 Bin TL İsteyen Kadın Şaşırttı

Eşinden Kendisini Aldattığı İçin 200 Bin TL İsteyen Kadın Şaşırttı

Aldatma
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2025 - 21:04

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından yine takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Ezmeci bu defa, kendisini aldatan eşinden 200 bin TL 'aldatma bedeli' isteyen takipçisine videolu yanıt verdi.

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Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde yine takipçilerinin sorunlarına yanıt verdi.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde yine takipçilerinin sorunlarına yanıt verdi.

Cinsel yaşamla ilgili soruları cevaplayan Ezmeci, bu defa aldatılan bir kadının yaptığı hamle hakkında video çekti.

Cinsel yaşamla ilgili soruları cevaplayan Ezmeci, bu defa aldatılan bir kadının yaptığı hamle hakkında video çekti.

Kendisini aldatan eşinden 200 bin TL "aldatma bedeli" isteyen takipçisinin "Doğru mu sizce?" sorusunu yanıtlayan Ezmeci, takipçisine böyle bir hareketin "Davranışı normalleştirme" olduğunu söyledi.

Kendisini aldatan eşinden 200 bin TL "aldatma bedeli" isteyen takipçisinin "Doğru mu sizce?" sorusunu yanıtlayan Ezmeci, takipçisine böyle bir hareketin "Davranışı normalleştirme" olduğunu söyledi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Osman Elmallı

😝🤤😄😀🤣😁😆😅😜🤪😛😋😝😝😝

ekrem yerke

Galiba RTÜK ün borusu Beyaz TV'de ötmüyor.