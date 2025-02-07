Eşinden Kendisini Aldattığı İçin 200 Bin TL İsteyen Kadın Şaşırttı
Eşinden Kendisini Aldattığı İçin 200 Bin TL İsteyen Kadın Şaşırttı
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Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde yine takipçilerinin sorunlarına yanıt verdi.
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Cinsel yaşamla ilgili soruları cevaplayan Ezmeci, bu defa aldatılan bir kadının yaptığı hamle hakkında video çekti.
Kendisini aldatan eşinden 200 bin TL "aldatma bedeli" isteyen takipçisinin "Doğru mu sizce?" sorusunu yanıtlayan Ezmeci, takipçisine böyle bir hareketin "Davranışı normalleştirme" olduğunu söyledi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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