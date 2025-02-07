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Kanal D, Arka Sokaklar Oyuncularının 19 Yıllık Değişimini Yayınladı

Kanal D, Arka Sokaklar Oyuncularının 19 Yıllık Değişimini Yayınladı

Kanal D Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2025 - 19:42

Efsane dizi Arka Sokaklar, bu akşam (7 Şubat) 700. bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D, Arka Sokaklar oyuncularının 19 yıllık değişimleri için video hazırladı. İşte Arka Sokaklar oyuncularının 19 yıllık değişimleri...

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Türk televizyonlarına damga vuran Arka Sokaklar, bu akşam (7 Şubat) 700. bölümüyle ekrana gelecek.

Türk televizyonlarına damga vuran Arka Sokaklar, bu akşam (7 Şubat) 700. bölümüyle ekrana gelecek.

Tam 19 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, onca yıla rağmen cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

Tam 19 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, onca yıla rağmen cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor.

Her sezon başarısını katlayan Arka Sokaklar için Kanal D bir sürpriz yaptı ve dizi oyuncularının 19 yıldaki değişimlerini video haline getirdi.

Her sezon başarısını katlayan Arka Sokaklar için Kanal D bir sürpriz yaptı ve dizi oyuncularının 19 yıldaki değişimlerini video haline getirdi.

İşte o paylaşım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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