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"Karımı Başkalarıyla..." Takipçisinin İtirafına Sinirlenen Esra Ezmeci Kendini Tutamadı!

"Karımı Başkalarıyla..." Takipçisinin İtirafına Sinirlenen Esra Ezmeci Kendini Tutamadı!

cinselyasam cinsellik
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2025 - 15:38

Beyaz TV'deki Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Bir takipçisinin karısıyla ilgili fantezisine sinirlenen Ezmeci kendini tutamadı.

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Klinik psikolog Esra Ezmeci, Yeni Baştan programının yanı sıra sosyal medyadan takipçilerinin derdine ortak oluyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Yeni Baştan programının yanı sıra sosyal medyadan takipçilerinin derdine ortak oluyor.

Takipçilerinin cinsellik ve kadın-erkek ilişkilerine dair sorularını yanıtlayan Ezmeci, kendisine gelen bir itirafa fena sinirlendi.

Takipçilerinin cinsellik ve kadın-erkek ilişkilerine dair sorularını yanıtlayan Ezmeci, kendisine gelen bir itirafa fena sinirlendi.

'Karımı başkalarıyla görmek istiyorum. hasta mıyım?' sorusu üzerine sinirlenen Esra Ezmeci, kendini tutamadı.

'Karımı başkalarıyla görmek istiyorum. hasta mıyım?' sorusu üzerine sinirlenen Esra Ezmeci, kendini tutamadı.

Ezmeci takipçisine "Ahlakınız bozuk" yanıtını verdi.

Ezmeci takipçisine "Ahlakınız bozuk" yanıtını verdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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