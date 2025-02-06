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Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrelnissa Zeyd'i Canlandıracak Olan Eda Ece Resim Dersi Almaya Başladı

Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrelnissa Zeyd'i Canlandıracak Olan Eda Ece Resim Dersi Almaya Başladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2025 - 14:20

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrelnissa Zeyd'in yetişkinliğini canlandırması için Eda Ece ile anlaşmaya varılmıştı. Efsane ressamlar arasında yer alan Fahrelnissa Zeyd'i canlandırmak için saçlarını siyaha boyatacak olan Eda Ece, resim dersi aldığına dair paylaşım yaptı. Akıllara ise 'Rolüne mi hazırlanıyor?' sorusu geldi.

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NOW'ın yeni sezon için en büyük bombası hiç şüphesiz Şakir Paşa Ailesi oldu.

NOW'ın yeni sezon için en büyük bombası hiç şüphesiz Şakir Paşa Ailesi oldu.

Köklü bir ailenin gerçek hayat hikâyesinin anlatıldığı dizide Fahrelnissa Zeyd, Füreya Koral, Aliye Berger gibi önemli sanatçıların çocukluğunu izliyoruz.

Köklü bir ailenin gerçek hayat hikâyesinin anlatıldığı dizide Fahrelnissa Zeyd, Füreya Koral, Aliye Berger gibi önemli sanatçıların çocukluğunu izliyoruz.

Zaman atlaması yaşanacak dizide Fahrelnissa Zeyd için Eda Ece ile anlaşmaya varılmış ve Ece saçlarını bu rol için siyaha boyatma kararı almıştı.

Zaman atlaması yaşanacak dizide Fahrelnissa Zeyd için Eda Ece ile anlaşmaya varılmış ve Ece saçlarını bu rol için siyaha boyatma kararı almıştı.

Sosyal medya hesabından resim dersi aldığı anları paylaşan Eda Ece, akıllara "Rolü için mi ders alıyor?" sorusunu getirdi.

Sosyal medya hesabından resim dersi aldığı anları paylaşan Eda Ece, akıllara "Rolü için mi ders alıyor?" sorusunu getirdi.

İşte Eda Ece'nin o paylaşımı:

İşte Eda Ece'nin o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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