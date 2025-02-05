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İlayda Alişan, Piyasa Dizisindeki Rolü İçin Tesettüre Girdi

İlayda Alişan, Piyasa Dizisindeki Rolü İçin Tesettüre Girdi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.02.2025 - 23:18

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'nın ilk tanıtım fragmanı sonunda paylaşıldı. Fragmandaki en dikkat çeken nokta ise başrol İlayda Alişan'ın rolü için tesettüre girmesi oldu. İşte İlayda Alişan'ın tesettürlü hali...

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Kanal D'nin başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Navruz'un yer aldığı yeni dizisi Piyasa'nın tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı.

Kanal D'nin başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Navruz'un yer aldığı yeni dizisi Piyasa'nın tanıtım fragmanı sonunda yayınlandı.

Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur ve Ayça Bingöl'ün Navruz ve Alişan'a eşlik edeceği dizi heyecanlı hikayesiyle şimdiden heyecanlandırırken yayınlanan tanıtım fragmanında İlayda Alişan dikkat çekti.

Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur ve Ayça Bingöl'ün Navruz ve Alişan'a eşlik edeceği dizi heyecanlı hikayesiyle şimdiden heyecanlandırırken yayınlanan tanıtım fragmanında İlayda Alişan dikkat çekti.

Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak.

Piyasa dizisinde Münevver karakteriyle kamera karşısına geçen İlayda Alişan, rolü için tesettüre girmiş.

Piyasa dizisinde Münevver karakteriyle kamera karşısına geçen İlayda Alişan, rolü için tesettüre girmiş.

İlayda Alişan'ın başörtülü hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İlayda Alişan'ın başörtülü hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Piyasa'nın tanıtım fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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