Şakir Paşa Ailesi'ndeki Aniesi ve Şakir Paşa, Daha Önce de Partner Olmuş!
Şakir Paşa Ailesi'ndeki Aniesi ve Şakir Paşa, Daha Önce de Partner Olmuş!
NOW'ın dev bütçeli iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi bizi şoke etmeye devam ediyor. Son bölümdeki Şakir Paşa ve gelini Aniesi'nin beklenmedik öpüşmesi izleyiciyi en şaşırtan sahne olurken ikilinin daha önce de partner olduğunu öğrendik. Karakterleri canlandıran Fırat Tanış ve Denise Capezza, 2015'te Hep Yek filminde beraber rol almış.
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NOW ekranlarının iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ilk bölümlerinden itibaren yaşanan skandal olaylarla isminin hakkını veriyor.
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Bahsettiğimiz skandalın Şakir Paşa ve gelini Aniesi'nin yasak aşkı olduğunu muhakkak tahmin etmişsinizdir.
Kocası Cevat'ın ilgisizliğinden kayınpederine daha da yakınlaşan Aniesi, son bölümde büyük bir hamle yaparak Şakir Paşa'yı öpmüştü.
Şakir Paşa ve Aniesi arasında neler olacağı merak yaratırken karakterleri canlandıran Fırat Tanış ve Denise Capezza'nın yıllar önce de partner olduğunu öğrendik!
Meğer ikili 2015 yılında vizyona giren Hep Yek filminde Şahin ve Camilla karakterlerini canlandırmış ve dizideki gibi yasak aşk yaşamışlar.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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