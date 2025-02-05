"Ben de Alev'le Olurdum" Ahmet Mümtaz Taylan'dan Apo-Alev Aşkına Beklenmedik Yorum
"Ben de Alev'le Olurdum" Ahmet Mümtaz Taylan'dan Apo-Alev Aşkına Beklenmedik Yorum
Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan Ahmet Mümtaz Taylan, özel hayatı ve kariyerine dair sorulan sorulara cesur yanıtlar verdi. Taylan, Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo yerinde olsaydı tıpkı onun gibi Alev'le olacağını açıkladı. İşte o anlar...
KAYNAK: Bir Hülya Avşar Sohbeti
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Hülya Avşar'ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti hakkında itiraflarda bulundu.
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Taylan'ın Apo rolünün ilk kez kendisine geldiğini itiraf etmesinden daha önce bahsetmiştik.
Programda Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev ve Apo aşkı hakkında da konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar'ın "Abdullah olsaydın Alev'le beraber olur muydun?" sorusuna yanıt verdi.
Taylan, Apo karakterinin yaptıklarının aynısını yapacağını çünkü bunun aşk olduğunu belirtti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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